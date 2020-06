Internaron a Carlos Nair Menem por una neumonía severa y le realizaron un hisopado

Carlitos Nair Menem fue internado en una clínica de San Martín por un cuadro de neumonía severa. Debido a los síntomas se activó el protocolo para casos de coronavirus y le realizaron un test para comprobar si se contagió.

El hijo del ex presidente Carlos Menem ingresó al centro de salud por un cuadro de tos y fiebre por lo que le realizaron varios estudios. El miércoles estarían los resultados de la prueba para comprobar si tiene COVID-19.

“Venía con mucha tos y me subió la temperatura. Entonces decidí llamar a la obra social y vine por mis propios medios a internarme. Prefiero resguardarme por las dudas... No dormí en toda la noche, me hicieron varios estudios, placa de tórax, tomagrafía de tórax, análisis de sangre, hisopado", aseguró el propio Carlos Nair en declaraciones a Informados de todo, que conduce Guillermo Andino por América TV.

El mediático también señaló que le avisó a su hermana Zulemita Menem de su situación y dejó en claro que desde que empezó la cuarentena no mantuvo contacto con su familia. “No iba a ninguna casa, ni tomaba mate con nadie. No creo que sea coronavirus. Pero si es, hay que pelearla y a salir adelante, no pasa nada”, apuntó.

Y agregó: “Fumaba cuatro atados de cigarrillos por día (...). Entre las noticias, el encierro y la angustia que te agarra, fumás más y más. Vivo acompañado por una persona (su novia). Yo estoy en la parte de arriba y abajo hay un negocio donde hay gente trabajando. Nadie presenta síntomas de nada”.