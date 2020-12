Infectólogos prevén una segunda ola de contagios para marzo

Jorge Geffner, docente de la UBA, especialista en Inmunología y coordinador de la Unidad Coronavirus del Conicet, advirtió que la segunda ola de contagios de COVID-19 podría llegar para marzo o abril, aunque esperan que no ocurra.

"Tenemos las perspectiva de una segunda ola de contagios para marzo o abril, pero esperamos que no suceda", aseveró el especialista en una entrevista con FutuRock y confirmó que "la primera vacuna que llegaría es la de Sputnik V" de Rusía.

En ese sentido, aclaró que "no es que no se puede tomar alcohol durante 42 días tras la colocación de la vacuna rusa" y explicó respecto a la campaña de vacunación que "el cuello de botella que se podría generar en la vacunación es si no llegan 2 millones de dosis".

"Es un desafío producir tantas dosis de vacunas, pero el compromiso está", manifestó Geffiner y subrayó "La inmunidad de rebaño va a llegar con un 70 u 80% de la población vacunada", para lo cual, sentenció: "Estamos muy lejos de la inmunidad de rebaño, creemos que podría llegar en mayo, junio o julio".

"Habrá una segunda ola"

El domingo se registró la menor cantidad de casos de COVID-19 después de casi seis meses, el ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollan pidió que "masivamente se instale el descontrol" y advirtió que el país "va a tener una segunda ola".

Respecto a la falta de cuidados por el coronavirus, Gollan indicó que "llegaron imágenes de las llamadas fiestas clandestinas, en donde están todos sin barbijo y bailando. Eso no ayuda para nada". Por otro lado, el ministro de la provincia indicó: "Evitemos que masivamente se instale el descontrol".

Por otro lado, el ministro de la Provincia de Buenos Aires aseguró que "en marzo y abril empieza el frío de nuevo, y vamos a tener una segunda ola". En ese sentido, el funcionario aseguró que "Esa segunda ola puede ser sobre gente que tiene más de 60 años o no. Si vamos haciendo que la circulación sea solamente sobre gente que en general no tiene causas graves, eso nos ayuda a bajar la circulación del virus en la gente que tiene más peligro".