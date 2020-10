Durante una sola jornada se registraron 386 muertes en todo el país como consecuencias del coronavirus. En total, ya son 24.572.los decesos en todo el país producto de la enfermedad. En las últimas horas, Córdoba, Santa Fe y Tucumán tuvieron un fuerte crecimiento en los fallecimientos.

En el mismo informe, la cartera de Salud también reveló que hubo 13.305 nuevos casos de COVID-19 en todo el país. Hasta el momento ya son 917.035 los infectados desde que llegó la enfermedad y la tendencia de crecimientos en el interior del país se mantiene. Ese número alto en el interior del país va de la mano con un crecimiento fuerte de ocupación de camas a nivel nacional. Hay un 64,2% en todo el país y es el más alto desde que llegó la pandemia.

En cuanto a los fallecidos, hubo 170 eran residentes en la provincia de Buenos Aires y 49 de la Ciudad de Buenos Aires. También confirmaron diez en Chaco, cuatro en Chubut, 35 en Córdoba, uno en Corrientes, cinco en Entre Ríos, dos en Jujuy, un en La Pampa, seis en La Rioja, siete en Mendoza, doce en Neuquén, seis en Río Negro, nueve en Salta, nueve en San juan, tres en Santa Cruz, 25 en Santa Fe, dos en Santiago del Estero, dos en Tierra del Fuego y 28 en Tucumán.

Por otro lado, el ministerio de Salud confirmó que hay un 63,9% de ocupación en camas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En el mismo informe, también se revela que hay 4.294 personas internadas en las camas UTI por coronavirus.

Educadores advierten por el regreso progresivo a la escuela

Con el visto bueno para la vuelta progresiva y gradual a clases presenciales, especialistas en educación coincidieron en que es necesario evaluar las particularidades de cada escuela y también considerar la postura de los directivos para lograr el regreso seguro de los alumnos. La Ciudad de Buenos Aires comenzó este martes con las actividades de revinculación en dos escuelas técnicas de la comuna 18 y esperan ampliar la cantidad de establecimientos en los próximos días para llegar a 190 la semana que viene.

"Me parece bien habilitar la vuelta a distintas actividades o clases presenciales en localidades que tienen baja o nula circulación del virus, pero en donde no se da esta situación, no creo que haya que poner en riesgo a chicos, chicas ni a trabajadores", dijo a Télam el investigador y docente de la Universidad Nacional de Hurlingham (UnaHur), Gustavo Galli.

Por su parte, Gabriel Brener, especialista en educación de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la UnaHur, destacó "que el problema es cuando un 'semáforo' se transforma en una norma permanente para la educación", en referencia a los niveles de riesgo acordados por referentes de Salud de las diferentes jurisdicciones y el Consejo Federal de Educación.