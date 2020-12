El viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires Nicolás Kreplak confirmó que la vacuna rusa Sputnik V estará llegando a Argentina en los próximos días y dijo que, una vez que comience la campaña de vacunación, se estarán vacunando a 150 mil personas por día.

En diálogo con El Destape Radio se refirió a la polémica por la aplicación de la vacuna rusa para mayores de 60 años y señaló que "lo de ayer con la vacuna para mayores de 60 fue una operación. Ya sabemos el plan de trabajo hace tiempo". El funcionario señaló que "la vacuna para más de 60 se va a aprobar en los próximos días. Es un proceso de trabajo que sabíamos y no ha cambiado nada" y puntualizó que "la semana que viene llegan las primeras vacunas".

Por otra parte, explicó el plan de vacunación que se llevará a cabo. Destacó que "antes de tener los turnos para vacunarse va a haber mucha información para los ciudadanos", focalizó que "la primera tanda de vacunas va a estar muy dirigida a los equipos de salud" y puntualizó que "tenemos que darle 12 millones de dosis a 6 millones de personas en 3 meses".

Del mismo modo, desglosó: "Vamos a estar vacunando entre 125.000 y 135.000 personas por día en operativos territoriales, sumado a los que vacunemos en geriátricos y los profesionales de la Salud que los vamos a estar vacunando por IOMA". En suma, puntualizó que "estaremos vacunando cerca de 150.000 personas por días".

Las clases presenciales

En cuanto a la discusión sobre el inicio de clases en la Ciudad para el 22 de febrero, destacó que "todos queremos clases presenciales pero no se pueden forzar las cosas en una pandemia". Además, advirtió que "queremos que empiecen las clases presenciales pero no si la situación epidemiológica no está dada".

"No están descendiendo los casos en los últimos días", remarcó y destacó que "en muchos países del mundo volver a clases presenciales no fue una opción".

Las fiestas de fin de año en pandemia

Por otro lado, y sobre las vacaciones, señaló que "en el fin de semana largo hubo movilización de más de 500.000 personas, sin cuidados, y aumentaron los casos” y agregó que "después del fin de semana largo aumentaron los casos en todos lados" y advirtió que la semana que viene hay otro fin de semana largo y con fiestas.

"Si tenemos el mismo comportamiento para las fiestas es probable que forcemos un rebrote", remarcó y destacó que "siempre contagia, pero al aire libre y con barbijo la posibilidad de contagiarse es menor".

En ese orden, agregó que "la recomendación es que los niños y niñas usen barbijo y mantengan distanciamiento", focalizó que "lo importante es el trabajo de prevención" y concluyó que "más del 75% de la población quiere cumplir con los protocolos pero no sabe bien como son".