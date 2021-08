COVID-19 en CABA y PBA: comienza la vacunación a adolescentes de entre 12 y 17 años con comorbilidades

Ambos distritos comenzarán este martes la inoculación en este grupo etario. Un nuevo avance de la campaña de vacunación para buscar bajar más aun la mortalidad y mientras hay preocupación por la variante delta.

La Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires comenzarán este martes con la vacunación de los adolescentes de entre 12 y 17 años con condiciones priorizadas (como diabetes, obesidad y enfermedad respiratoria crónica, entre otras).

El gobernador Axel Kicillof confirmó la noticia en una conferencia de prensa que brindó desde la Casa de Gobierno bonaerense. La Provincia había otorgado la semana pasada 100 mil turnos. Este martes, en los vacunatorios de la provincia de se aplicarán vacunas a 11.117 chicos y chicas. En los próximos días, según supo El Destape, la cantidad de vacunatorios se irán ampliando para los jóvenes de esa edad.

La subsecretaria de Gestión de la información del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Leticia Ceriani, detalló que “ya son más de 615.000 las chicas y los chicos registrados”, de los cuales 62.000 tienen alguna comorbilidad, por lo que será el grupo al que “se le dará prioridad a la hora de comenzar con la vacunación”.

Vacunación en CABA contra el COVID-19

En el caso de la Ciudad, durante la primera jornada habrá 9.300 turnos programados en las cuatro postas asignadas para esta estrategia. Se trata de La Rural, Parque Roca, el Club San Lorenzo y el Centro Vehicular Costa Salguero.

El empadronamiento Online se habilitó el 29 de julio y continúa abierto. Al asistir al turno será necesario presentar una constancia que acredite la existencia de una condición priorizada y los menores de 12 años deberán estar acompañados por un mayor de 18 años. En los centros seleccionados habrá un equipo médico que contará con un especialista en pediatría para brindar asistencia inmediata en caso de que sea necesario.

Las citas son otorgadas vía mail, WhatsApp y SMS, de acuerdo al orden de inscripción. Una vez que se los contacta, los vecinos pueden seleccionar la fecha, la hora y el lugar de preferencia por medio de un link personalizado. Luego de recibir la vacuna permanecerán 15 minutos en observación, según lo indicado en los protocolos sanitarios vigentes.

En paralelo, la Ciudad continúa con el último tramo de la 1° Etapa (personal de salud del sistema público, privado e independiente), de la 2° Etapa (mayores de 70 años y residentes de geriátricos), de la 3° Etapa (personas de 60 a 69 años), de la 4° Etapa (personal estratégico), de la 5° Etapa (personas con condiciones de riesgo) y de todos los vecinos mayores de 18 años

¿Cuáles son las condiciones priorizadas contempladas?

● Diabetes.

● Obesidad Grado 2 (IMC mayor a 35, Puntaje Z mayor o igual a 2) y Grado 3 (IMC mayor a 40, Puntaje Z mayor o igual a 3).

● Enfermedad cardiovascular crónica (cardiopatías congénitas con insuficiencia cardíaca y/o cianóticas no corregidas, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar).

● Enfermedad respiratoria crónica (EPOC, fibrosis quística, asma grave, enfermedad intersticial pulmonar, enfermedad grave de la vía aérea, hospitalizaciones por asma, requerimiento de oxigenoterapia, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio).

● Enfermedad Renal Crónica (incluídos pacientes en diálisis y trasplante, Síndrome nefrótico).

● Enfermedad Hepática: cirrosis.

● Personas que viven con VIH independientemente del recuento de CD4 y CV.

● Pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplantados de órganos sólidos.

● Paciente con trasplante de células hematopoyéticas.

● Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o de enfermedad “Activa”.

● Personas con tuberculosis activa.

● Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

● Síndrome de Down (otros síndromes genéticos).

● Personas que poseen Carnet Único de Discapacidad Vigente.

● Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

● Personas con Pensión no contributiva con certificado médico obligatorio.

● Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

● Inmunodeficiencias primarias.

● Personas gestantes con indicación de riesgo.

● Malformaciones congénitas graves.

● Asplenia anatómica o funcional.

¿Cómo empadronarse?

● Ingresar a buenosaires.gob.ar/vacunacovid

● Completar el formulario de datos personales.

● Se enviará un mail, un mensaje de WhatsApp y un SMS de confirmación de empadronamiento.

Luego será contactado por WhatsApp, mail y/o SMS para realizar la asignación del turno. El vecino podrá seleccionar el día, horario y vacunatorio de preferencia por medio de un sistema de gestión online.

Paso a paso de la vacunación

1. Acercarse al centro en el día y horario indicado en el turno.

2. Presentar el DNI en el área de recepción y empadronamiento. Los adolescentes de 12 a 17 años también deberán llevar una constancia que acredite la existencia de una condición priorizada.

3. Aguardar al llamado del equipo de salud para recibir la vacuna.

4. Una vez administrada, se deberá permanecer 15 minutos en observación.

5. Cumplido ese plazo se le brindará al vecino el certificado correspondiente y podrá regresar a su domicilio.

6. Será contactado nuevamente con el fin de asignarle el turno para la aplicación de la segunda dosis.