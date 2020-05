Aseguran que las personas con asma no son grupos de riesgo frente al covid-19

En el marco del Día Mundial del Asma, el especialista en Alergia e Inmunología y presidente del XLII Congreso de la Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, Pablo Moreno, reveló que desde la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC) descartaron que exista una relación directa entre esa afección y el Covid-19 que implique un mayor riesgo o un tratamiento diferencial a la hora de combatirlo.

En una entrevista a la agencia de noticias Télam, el especialista afirmó: "No son pacientes de riesgo ni los pacientes con asma leve ni los que tienen asma severa. No hay estudios hasta el momento que puedan demostrar una mayor predisposición a contraer el virus en estos casos, ni la necesidad o la indicación de llevar adelante un tratamiento diferencial".

En ese sentido, agregó: "Vivimos un tiempo de pandemia, y es cierto que el coronavirus ataca con gran virulencia a los pulmones, siendo uno de los órganos principalmente afectados. Esto ha generado que millones de pacientes asmáticos se encuentren sumamente preocupados y por eso, en particular, al conmemorarse este día, queremos llevar tranquilidad y desmitificar esta situación".

"El asma y el coronavirus no están asociados. Por el contario, el asma se relaciona con la alergia que cumple un rol importantísimo y muchas veces es el principal mecanismo de producción del asma. Es importante resaltar que las personas que están haciendo un tratamiento para el asma no deben interrumpirlo, es decir, si un paciente se ve afectado por coronavirus es recomendable que si queda hospitalizado lleve su propia medicación habitual para el asma. Por otra parte, los tratamientos para la alergia y el asma no protegen ni empeoran la infección por coronavirus pero si mejoran la condición de alérgico, por lo tanto no deben interrumpirse y se debe seguir con otros recaudos como son por ejemplo, la vacuna antigripal", reveló Moreno a Silvina Caputo, periodista de Télam, desmitificando la creencia.