El secretario General de Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, informó que en esta semana se incrementó un 10% la cantidad de pasajeros que circulan en los trenes metropolitanos, con especial foco en las líneas Roca, que recorre la Zona Sur, y el Sarmiento, por la Zona Oeste.

En declaraciones a El Destape Radio, el dirigente sindical aclaró sin embargo que los trenes se están empleando entre "el 35 o 40% de un día sin pandemia" y precisó: "Fuera de pandemia hay 2 millones de pasajeros y hay 600.000 asientos. O sea, 1.400.000 viajan parados. Cuanto más se flexibilice la cuarentena puede darse que los pasajeros viajen parados o sin cumplirse el distanciamiento".

En todo el mundo, los medios de transporte público son considerados uno de los focos principales de contagio del COVID-19 por la alta concentración de gente en ellos. Por ese motivo, levantar las restricciones a distintos empleos implica una mayor presión sobre trenes, subtes y colectivos. En diversas oportunidades, Alberto Fernández ha aconsejado utilizar medios de transporte alternativo, desde caminar o la bicicleta o volver a usar el automóvil para distancias más largas.

En ese sentido, Sasia agregó: "Las recomendaciones de que no se use transporte público puede ayudar a que no se junte en horarios pico. La mayoría de las actividades trabaja en los mismos horarios y habrá que repensar eso". Sobre la posibilidad de aumentar las frecuencias del servicio, Sasia remarcó que si eso ocurriera, "no se levantarían nunca las barreras y colapsaría el tránsito" por lo que pidió "pensar en viaductos, pasos niveles, horarios".

Sobre el acuerdo entre la CGT y los empresarios, el ferroviario aseguró: "No fuimos consultados para el acuerdo con la UIA y la reducción del 25% a los trabajadores suspendidos. Nosotros no vamos a permitir que nos reduzcan los salarios en ninguna empresa".