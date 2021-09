Infectólogos explican las medidas anunciadas por el gobierno y piden precaución

El médico infectólogo Javier Farina, integrante del comité asesor del presidente Alberto Fernández, dijo hoy que es necesario "enfatizar que hay lugares donde el barbijo tiene un rol importante, que son los espacios cerrados, los comercios y en la calle cuando hay mucha gente" y remarcó "hay que seguir aplicando las medidas de prevención, porque la pandemia en Argentina no terminó".

"El anuncio de ayer no significa que dejemos de usar el barbijo o que no sirve", afirmó el infectólogo sobre la medida anunciada este martes por el Gobierno, que establece que a partir del 1 de octubre se puede dejar de usar barbijos al aire libre y cuando se está a más de dos metros de distancia de otras personas.

En declaraciones a Radio Urbana Play, el médico que es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, explicó: "Lo que se anunció ayer en un contexto de quince semanas de descenso continuo de casos, es que se pueden empezar a abrir más actividades siguiendo ciertos protocolos y que enfaticemos en qué lugares el barbijo tiene un rol muy importante".

"Hay situaciones en las que no hay duda de que el barbijo es muy eficaz, que son en los espacios cerrados, los comercios y en la calle cuando hay mucha gente", añadió.

Y continuó: "Incluso si salgo a la calle por más que vaya a trotar solo a la plaza salgo con el barbijo, porque no sé después qué voy a hacer, si tengo que entrar a comprar algo, si me cruzo al vecino y me pongo a charlar cara a cara, y en esas situaciones el barbijo tiene muchísimo rol. Es cuidarme y cuidar al otro".

Además, Farina aclaró: "Si estoy solo en la plaza o caminando en una vereda donde no haya nadie, me puedo retirar el barbijo si es que estoy incómodo y si es que quiero".

Respecto los riesgos de contagio al aire libre, el especialista indicó que "si está lleno de gente hay que usar barbijo", y aseguró que "el tiempo de exposición, la cercanía y el espacio cerrado son las claves para evitar los contagios".

Por otro lado, el médico remarcó que la principal vía de contagio es por "vía aérea y por cercanía" y afirmó que "ya sabemos que la transmisión por contacto no es la vía mayoritaria de contagio".

Finalmente, Farina recomendó "ventilar los ambientes y usar barbijos que nos ajusten bien a la cara, que no escape el aire".

"Para Argentina la pandemia no terminó, ya conocemos cómo cuidarnos y él que tenga dudas sobre vacunarse, que piense que tiene que avanzar con la vacunación para cuidar a la familia", concluyó.

Con información de Télam