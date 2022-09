Abuso y bullying a un joven con autismo: apartaron a la directora y vice del colegio

El padre del denunciante se encadenó a la escuela para pedir que se investigue y se haga justicia. El niño le contó que sus compañeros lo torturaron y abusaron sexualmente en un baño.

Un joven de 11 años con autismo denunció que sus compañeros del colegio lo ataron, torturaron y abusaron sexualmente en un baño de su colegio. El hecho ocurrió en la escuela primaria Rafaela Sánchez de Caldelari de la ciudad de Córdoba. En las últimas horas, se realizó una toma pacífica de la institución para pedir que se investigue el caso y tanto la directora como la vice fueron separadas de su cargo.

El padre del alumno se había encadenado en la zona de ingreso al establecimiento educativo para exigir que "se investigue y se haga justicia". Contó a los medios locales los detalles del grave hecho ocurrido en el lunes 5 se septiembre: ese día, su hijo concurrió normalmente a la escuela Rafaela Sánchez de Caldelari, del barrio Ayacucho de la capital local donde cursa el sexto grado y, cuando fue retirado por la tarde, "nos dijo los horrores que le tocó vivir".

Según su relato, durante el recreo "dos compañeros lo encerraron en el baño, lo ataron, lo torturaron, le pusieron la cabeza dentro del inodoro, le bajaron los pantalones y tocaron sus partes íntimas".

El hombre dijo que su hijo tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA) y que "costó siete años para que el chico pudiera hablar y socializar", por lo que lo que le pasó implica "todo un retroceso de esos logros". También aseguró que actualmente el niño está "traumado, con pánico, no come y no quiere ir más a la escuela".

La directora general de Educación Primaria del Ministerio de Educación, Stella Maris Adrover, contó a los medios locales que se abrió una investigación interna y que se contactaron con los familiares del alumno, y que a raíz de esa situación las clases se dictan con modalidad virtual. En las últimas horas tanto ella como la vicedirectora del colegio primario fueron separadas de su cargo.

El Ministerio de Educación de Córdoba confirmó la medida a través de sus canales oficiales. "Hoy se apartó a la directora y a una vicedirectora mientras dure la investigación administrativa indicada para valorar actuaciones", indicaron en Twitter.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.