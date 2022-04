Síntomas de la migraña y cómo curarla: las recomendaciones de especialistas

El Hospital de Clínicas advierte que más del 90% de la población tuvo fuertes dolores de cabeza en algún momento de su vida.

Desde los organismos de salud se resalta que más del 90% de la población mundial tuvo dolor de cabeza en algún momento de su vida; tanto es así que la migraña ocupa el quinto lugar en el ranking de discapacidad. Las causas de estos padecimientos, que a veces impiden realizar las actividades que atraviesan a la cotidianeidad, pueden relacionarse con la automedicación, estímulos sensoriales intensos y los cambios bruscos de temperatura. Es importante destacar que, según las estadísticas, cada tres mujeres un solo hombre tiene cefaleas. Esto se debe a los cambios hormonales relacionados a los períodos menstruales, el embarazo, la menopausia o el consumo de anticonceptivos.

Asimismo, los dolores de cabeza tienen mayor prevalencia en las personas mayores de 30 años y suelen iniciarse en la pubertad. Sobre esto, el doctor Daniel Gestro, de la División de Neurología en el Hospital de Clínicas, explicó: "Las causas pueden darse por cuestiones muy variadas, desde cambios climáticos, cambios bruscos de temperatura, la llegada de las tormentas, cambios repentinos en la presión barométrica o altitud hasta estímulos sensoriales intensos como luces brillantes, ruidos fuertes, aromas intensos como perfumes, sahumerios, nafta o lavandina, entre otros".

Si bien existen diversos tratamientos preventivos para evitar estas cefales, el neurólogo señaló: "Se debe consultar al médico si el dolor es repentino y severo, si afecta un lado de la cabeza, si se asocia con un dolor de un ojo o si está precedido de luces. Del mismo modo hay que hacer la consulta si se asocia con confusión o desmayos, si se empeora en frecuencia o duración, o si interfiere en la actividad diaria". Mientras que afirmó: "Los episodios reiterados llevan al paciente muchas veces a la automedicación que puede llevar otras consecuencias por abuso de analgésicos. Se debe comer algo cada tres horas, dormir la misma cantidad de horas y hacer una actividad física diaria ayuda a evitar las crisis".

Por otro lado, en cuanto a la alimentación, Gestro sostiene: "Si bien existen alimentos como el chocolate, los enlatados, los embutidos, y las bebidas alcohólicas que tienen sustancias químicas propias o adicionadas que son capaces de desencadenar episodios de migraña, no existe una dieta o un plan alimenticio que asegure evitar estos episodios". Y agregó: "Un muy bajo porcentaje de migrañosos desencadena una crisis por lo que come o bebe y en este reducido grupo cada uno es sensible a algún o algunos alimentos o bebidas, pero no a todos. Las cefaleas ‘hepáticas’ no existen. Las náuseas y los vómitos son parte de la crisis de migraña”.

Más allá de todo esto, teniendo en cuenta las recomendaciones de los médicos y alertando sobre los fuertes dolores, el especialista destacó: "Lo más importante es aclarar que la migraña tiene solución. Contamos con una gran cantidad de preventivos que aumentan en la medida que vamos conociendo más su mecanismo". Y sentenció: "Podemos controlar esta condición y mejorar la calidad de vida".

Cuáles son las recomendaciones de los especialistas