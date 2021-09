Métodos anticonceptivos para el hombre: cuáles son y cómo funcionan

En el Día Mundial de la Anticoncepción, en El Destape repasamos cuáles son los métodos anticonceptivos que el hombre puede implementar para prevenir un embarazo no deseado.

Es el Día Mundial de la Anticoncepción. Cada 26 de septiembre, se conmemora esta jornada para generar consciencia en la sociedad acerca de los métodos anticonceptivos que existen para evitar un embarazo no deseado. Sin embargo, y teniendo en cuenta la sociedad machista en la que habitamos, es muy común que la idea de anticoncepción esté asociada a un asunto propio de las mujeres. Este escenario presenta un enorme desafío para el hombre, que indudablemente debe asumir un compromiso mayor a la hora de tomar consciencia acerca de los mecanismos que puede implementar. ¿Cuáles son y cómo funcionan?

En principio, es importante y fundamental tener en cuenta que la responsabilidad de poner en práctica un método anticonceptivo no sólo la debe tomar una mujer o persona gestante. El hombre, también. En la actualidad, y pese a que hay científicos que estudian nuevas variantes, existen tan sólo dos caminos para llevarlo a cabo.

Lo que resulta curioso es que, si bien los hombres cuentan con métodos anticonceptivos eficientes y que no tienen ningún tipo de contraindicación, existen individuos que no tienen intenciones de aplicarlos o no se ocupan de querer aprender y conocer sobre el tema. Se desentienden y lo que es peor: le dejan la responsabilidad a las mujeres o incluso las presionan para que ellas sean las que se sometan a los diferentes mecanismos de anticoncepción.

Los preservativos, el método anticonceptivo más utilizado por el hombre.

Cuáles son los métodos anticonceptivos para el hombre

El preservativo.

La vasectomía.

El preservativo

El preservativo es el método anticonceptivo más conocido y utilizado por el hombre. Además de que disminuye las posibilidades de contraer una infección o enfermedad sexual, impide que los espermatozoides entren al interior del útero.

La vasectomía

La vasectomía es un método anticonceptivo que se realiza por medio de una cirugía muy sencilla y para nada dolorosa. De hecho no tiene ningún tipo de efecto secundario. El acceso a la vasectomía es gratis, de acuerdo a la ley nacional Nº 26.130 y el Código Civil vigente establece que la misma se puede aplicar a partir de los 16 años. Incluso, no afecta a la experiencia sexual luego de haberla realizado.

Cuáles son los métodos anticonceptivos para la mujer

Pastillas combinadas.

Pastillas de una sola hormona.

Anticonceptivos inyectables.

DIU.

Anticoncepción hormonal de emergencia.

Ligadura tubaria.

Implante subdérmico.

Anillo anticonceptivo.

Los métodos anticonceptivos suelen ser más utilizados por las mujeres y personas gestantes.

Las contraindicaciones que tienen los métodos anticonceptivos que utilizan las mujeres

Efectos secundarios frecuentes:

Cambios en los ciclos menstruales.

Ausencia de ciclos menstruales.

Náuseas.

Dolores de cabeza.

Disminución de la libido (deseo de placer sexual).

Presión arterial elevada.

Sangrado leve o manchado intermenstrual.

Sensibilidad en las mamas

Aumento de peso

Cambios del estado de ánimo.

Efectos secundarios poco frecuentes

Coágulos de sangre.

Ataque cardíaco

Presión arterial alta.

ACV (Accidente cerebrovascular).

Por qué existen tan sólo dos métodos conceptivos para los hombres

Las diferencias anteriormente expuestas entre un caso y el otro son verdaderamente sorprendentes. Las mujeres cuentan con muchísimas variantes de métodos anticonceptivos que, por cierto, poseen efectos secundarios; mientras que los hombres cuentan con tan sólo dos mecanismos que no poseen ningún tipo de contraindicación.

Pastillas anticonceptivas para hombres.

El 23 de abril de 1960, y tras cinco años de lucha para lograr el permiso necesario, la pastilla anticonceptiva fue aprobada para ser vendida en Estados Unidos. Con el correr de los años, la misma se comenzó a distribuir en todo el mundo, al punto de que en la actualidad hay más de 200 millones de mujeres en el mundo la consumen para evitar un embarazo no deseado. Incluso, esto significa un gran negocio para las farmacéuticas, que por año cosechan 18.000 millones de dólares. Sí, un gran negocio...

Al mismo tiempo, científicos han elaborado una pastilla para los hombres. De hecho, en el marco del congreso ENDO 2019, los investigadores de LA BioMed y la Universidad de Washington presentaron un estudio. Por lo tanto, muchos, muchas y muches se preguntarán: ¿por qué no hay más métodos anticonceptivos para ellos? La respuesta, por supuesto, tiene que ver con lo que se afirmó al inicio de esta nota: la sociedad machista en la que vivimos.