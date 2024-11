Muy barato y simple: el secreto para limpiar la goma del lavarropas con dos ingredientes de cocina.

Limpiar la goma del lavarropas puede ser todo un desafío, especialmente si se trata de un electrodoméstico viejo que lleva años de uso. Con el paso del tiempo, los lavarropas acumulan suciedad que se queda impregnada en la goma, pero afortunadamente, existe un truco muy fácil y económico con tan solo dos ingredientes de cocina para limpiarla.

La goma del lavarropas debe limpiarse sí o sí de vez en cuando, ya que puede acumular hongos muy difíciles de eliminar. Además, si no se limpia, la ropa puede tomar feo olor. No es necesario gastar grandes cantidades de dinero para darle una limpieza profunda, sino que esto se puede conseguir gracias a dos ingredientes de cocina que no son ni vinagre ni bicarbonato de sodio.

Cómo limpiar la goma del lavarropas con dos ingredientes de cocina

Ingredientes que vas a necesitar

Dos limones

Dos cucharadas de sal

Un bol

Un trapo seco

Pasos a seguir

En el bol, exprimir el jugo de los dos limones. Luego, agregarles las dos cucharadas de sal y mezclar hasta obtener una mezcla homogénea. Colocar sobre la goma del lavarropas y dejar actuar por 20 minutos. Una vez pasado el tiempo, secar con el paño. ¡Listo! Repetí el proceso cuantas veces lo necesites. Se aconseja una vez al mes.

Cómo limpiar el horno con ingredientes caseros

Limpiar el horno con ingredientes caseros puede ser todo un desafío, pero afortunadamente, existe un truco para alcanzar este objetivo con ingredientes que muchas personas tienen en sus cocinas. Al contrario de lo que la gente pueda intuir, estos ingredientes no son ni bicarbonato de sodio ni limón.

Limpiar el horno no es sencillo, ya que con el correr de las comidas que se van cocinando, la grasa se acumula y se forma una película cada vez más resistente. Si bien el bicarbonato de sodio y el limón son muy utilizados para limpiar superficies de cocinas y baños, en este caso no son los ingredientes ideales para hacerlo.

Se trata del vinagre blanco y la sal, dos ingredientes presentes en la cocina de casi todos los argentinos. Si bien se usan mayormente para cocinar comidas como ensaladas, sus propiedades los convierten en aliados fundamentales para la limpieza profunda, en especial cuando se trata de grasas.

El vinagre, como es extremadamente ácido, es un excelente desengrasante. Sirve tanto para eliminar manchas de grasa adheridas desde hace tiempo como manchas nuevas, mientras que la sal facilita su remoción. En combinación, estos dos ingredientes de cocina son increíblemente efectivos para dejar el horno de la cocina como nuevo.

Pasos a seguir