La familia de una estudiante del último año del Colegio Privado Pía Didoménico, provincia de Catamarca, denuncia que la joven sufrió agresiones y humillaciones durante el viaje de egresados en Bariloche, durante las primeras semanas de octubre. El caso se dio a conocer luego de que la agresora, una compañera de curso, publicara en sus redes sociales un video donde relataba con detalle el ataque que llevó adelante. No es la primera vez que sufre estos hechos: previamente filtraron un video íntimo con su novio.

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En el video, compartido a través de Instagram, la joven denunciada relata que le arrojó el contenido de un vaso sobre la cabeza mientras otras personas comenzaron a insultarla, a burlarse de su cuerpo y de su apariencia física. "Nosotras no parábamos, yo estaba disfrutando lo mal que la estaba pasando ella", aseguró mientras detallaba que la menor quedó inmóvil y rompió en llanto. "La verdad es que fuimos medio al choto", reconoció.

Al volver al hotel, la agresora señaló que la estudiante atacada tenía "un brote psicótico" y que dicha situación le generó mucha gracia. "Cada vez que tenemos la oportunidad de bardearla, la bardeamos; cada vez que le pasamos por al lado le gritamos cosas", dijo entre risas.

Horas más tarde, la madre de la adolescente le recriminó lo ocurrido y advirtió que tomaría acciones legales para evitar que sigan repitiéndose los episodios de bullying contra su hija, que comenzaron hace meses con intervención de la Justicia. Ahora, tras la viralización del video, una asesora de menores presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General.

La palabra de la joven afectada: "Me arruinaron la vida"

El medio El Esquiú dio a conocer una carta que escribió la chica atacada, quien buscó expresarse -desde el anonimato- para concientizar a los chicos de su edad. El 2 de junio se enteró que tres compañeros entraron a su celular y sin su consentimiento, le robaron un video íntimo con su novio en abril. "Fue un mes y medio en el que la mayoría de mis compañeros vieron los videos y nadie fue capaz de decírmelo. Me enteré por una amiga que está en Córdoba", comienza el descargo.

"Para ellos fue una travesura, era algo interesante que decir. A mí me arruinaron la vida tal cual la conocía, desde el 2 de junio siento que no tengo una vida normal. Tengo vida, pero no tengo ganas de vivirla", escribe. También recuerda la ilusión que tenía al comenzar su último año, cerrar una etapa, disfrutar con sus compañeros: "Esas ganas me las robaron, me las arrebataron. Tuve que tolerar comentarios de mucha gente -amigos, conocidos, terceras personas y hasta profesores- diciendo que era mi culpa por grabarme. Capaz sí estuve mal, pero ya no puedo hacer nada y tengo que tolerar que la gente tenga poder sobre mí".

En la carta, la adolescente cuenta que cuando veía a los tres chicos denunciados sufría "ataques" ya que no lograba controlarse. "Me arruinaron mi personalidad, por momentos no me conozco. Mis padres tenían que calmarme... La gente no piensa y no se pone en el lugar de la otra persona", expresa. Y relata: "No podía disfrutar con amigas porque tengo un infierno en la cabeza".

Sobre el hecho puntual relatado en el video, explica que no quería ir a Bariloche luego de conocer que las medidas de restricción no regían más sobre sus tres compañeros. "Jamás esperé recibir ese trato de gente con la que no me relaciono. No entiendo cómo se puede ser tan mala persona, reírte de una persona que tiene problemas psiquiátricos. Yo solo quiero ser feliz y no puedo, necesito ayuda de terceros para poder seguir con mi vida y detesto tener que vivir así".

En el cierre del texto pidió que los demás jóvenes entiendan el daño que pueden generar con estas actitudes y demandó que "se haga justicia con mis tres compañeros, que me arruinaron la vida, que no quede en la nada". Su vida cambió por completo, no pudo volver al colegio y se está tratando en un centro de salud mental, al que acude varias veces por semana. "Quiero tener mi vida normal de nuevo y que esto termine de una vez", cierra.

La denuncia de la familia

En una entrevista con Esquiú Play, su mamá explicó que todo comenzó con tres compañeros ingresando a su teléfono celular sin consentimiento "hicieron un video con la intimidad de ella y lo difundieron". Por este hecho, debió intervenir la justicia provincial.

"Las medidas de coerción fueron impuestas de manera irregular. Se impusieron medidas de restricción pero fueron levantadas dos o tres días antes del viaje a Bariloche", dijo. Mientras que, en relación al video de la agresora, agregó: "Lo más impactante de todo es cuando ella dice que realmente disfruta del dolor ajeno, estaba disfrutando del mal que estaba pasando mi hija".

Por otro lado, su papá habló del mal momento que atraviesa la adolescente: "Era una chiquita normal y feliz, estudiaba, tenía un montón de amigas, salía de fiesta, iba al gimnasio... Dejó de hacer todo, dejó de tener vida. No podía concurrir al mismo lugar donde estaban las personas que le hacían daño". Y apuntó contra el colegio por la falta de respuestas al regresar del viaje: "Todos la miraban mal, le hacían bullying. Tenía que ir a buscarla todos los días porque o le dolía la panza, o vomitaba, o lloraba y no podía parar".

En este marco, la familia alertó por la salud mental de la joven tras los reiterados ataques. Aseguraron que, tras visitar diversos médicos, "aparecieron sesgos de ideación suicida, que no significa que tenga esa intención sino que al demostrarse que no tiene capacidad de defensa ante el daño de otras personas, queda totalmente impávida".

El comunicado del colegio

Frente a los hechos denunciados, el Colegio Privado Pía Didoménico emitió un comunicado oficial para la comunidad educativa donde asegura haber actuado "con responsabilidad y celeridad desde el momento en el que se tomó conocimiento de los hechos, llevando a cabo las actuaciones correspondientes y poniendo lo sucedido en conocimiento de las autoridades competentes del Ministerio de Educación y Trabajo".

Al mismo tiempo, la institución sostiene que -desde ese momento- trabajaron de manera articulada con los ministerios para "propiciar las intervenciones y acciones de acompañamiento necesarias".

Por otro lado reafirmaron su compromiso con el "cuidado integral de los estudiantes, priorizando el respeto por sus derechos, su intimidad y dignidad; así como la protección de su bienestar psicológico y emocional". Y sentenciaron: "Apelamos a la sensibilidad y responsabilidad de toda la comunidad, promoviendo el respeto por la privacidad de las personas involucradas y evitando la difusión de información no verificada".

"El Estado en todas sus facetas tiene que abrir mucho los ojos y empezar a tomar atención a lo que se reclama", concluyeron sus papás.