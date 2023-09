Presentaron informe sobre protección de la infancia en la Argentina y el mundo

Lo presentó la fundación Red por la Infancia y describe cómo 60 países del mundo que representan el 85% de la población mundial de niños, niñas y adolescentes están previniendo y respondiendo al abuso y la explotación sexual (AES) en la infancia y adolescencia.

La fundación Red por la Infancia presentó un informe sobre prevención y respuesta al abuso y explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes. El documento está titulado "Fuera de las sombras" y se mostró en el marco de la Comisión Bicameral del Defensor del Niño, Niña y Adolescente ante senadoras y diputadas, autoridades del Poder ejecutivo nacional, jueces y defensores del Poder Judicial de la Nación.

El informe expone cómo 60 países del mundo que representan el 85% de la población mundial de niños, niñas y adolescentes están previniendo y respondiendo al abuso y la explotación sexual (AES) en la infancia y adolescencia. Argentina ocupa el puesto 49 de esa lista y se encuentra en el último lugar a nivel regional.

Durante el encuentro en el Congreso, la directora ejecutiva de Red por la Infancia, Paula Wachter, dijo: "Este es el primer esfuerzo internacional para evaluar cómo están los países previniendo y respondiendo al abuso y la explotación sexual de NNA, lo que arroja mucha claridad sobre cuál es la agenda pendiente a nivel internacional, regional y nacional".

Wachter pidió "construir un sistema de respuesta que aborde todas las dimensiones del problema". Y, entre los puntos destacados de su propuesta, explicó: "Buenas leyes que protejan a los niños, políticas públicas que aumenten los factores de protección, compromiso de los gobiernos para elaborar un plan nacional para prevenir y abordar la violencia sexual en la infancia con presupuestos adecuados. También necesitamos sistemas de apoyo y recuperación a los niños víctimas y un proceso de justicia amigable a los niños que sancione a sus agresores en un tiempo razonable".

"Al igual que en el resto del mundo, Argentina enfrenta los mayores desafíos en la elaboración de un plan nacional de lucha contra el abuso sexual y en la producción de estadísticas confiables sobre los casos de violencia en la infancia y cómo los mismos se resuelven en el proceso judicial", manifestó Wachter, y agregó: "También hay que fortalecer el acceso a programas de salud mental que garanticen la recuperación de las víctimas".

Desde la fundación destacaron que "Argentina se destaca por tener buenas leyes de protección a las víctimas: los delitos no prescriben, las víctimas de trata no son criminalizadas y se garantiza el acceso a la ILE y a la salud pública. También se contempla un plus de protección para los casos con discapacidad". Sin embargo, marcaron: "Debería tipificarse como delito la compra y venta de niños y revisarse la edad de consentimiento, ya que el Comité de los derechos del niño considera que los 13 años es 'muy baja'. La media en la región es de 15 años y en Europa de 18 años.