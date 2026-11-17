Conexión con la naturaleza y actividades en familia: así es el nuevo paseo costero ideal para pasar el fin de semana.

Caminar junto al Río de la Plata, disfrutar de espacios verdes y recorrer la costa sin tener que desviarse hacia las calles interiores: esa es la propuesta del nuevo paseo público que se inauguró en Martínez, partido de San Isidro. El recorrido tiene 907 metros de extensión y conecta la zona de Alvear y el río con el Parque del Águila, en un tramo que busca garantizar la circulación peatonal y ampliar el acceso público a la ribera.

{{{htmlAmp}}}

El espacio, denominado Paseo Costero Alvear y el Río, se incorporó al circuito costero del distrito y suma sectores de descanso, vegetación autóctona, bancos, barandas, iluminación y una posta de calistenia. La intervención apunta a convertir un sector que antes presentaba interrupciones en un corredor continuo para caminar y andar en bicicleta frente al río.

Cómo es el nuevo paseo costero de San Isidro

El nuevo recorrido permite conectar el Parque del Águila con la calle Alvear sin abandonar el borde ribereño. Antes de la intervención, quienes intentaban completar ese trayecto debían desviarse por una vereda angosta y circular por sectores interiores para luego regresar a la costa.

Con la obra se incorporaron espacios verdes, árboles, vegetación autóctona y mobiliario urbano. También se instalaron bancos de hormigón y madera, luminarias para el uso nocturno y barandas en distintos sectores. A esto se suma una posta de calistenia para quienes quieran realizar actividad física al aire libre.

Conexión con la naturaleza y actividades en familia: así es el nuevo paseo costero ideal para pasar el fin de semana.

Según la información difundida sobre el proyecto, la intervención permitió recuperar alrededor de 2.350 metros cuadrados que anteriormente estaban ocupados, para integrarlos al espacio público. El objetivo es mejorar la continuidad del paseo ribereño y facilitar la convivencia entre peatones, ciclistas y quienes practican deportes náuticos en la zona.

Dónde queda y cómo fue la inauguración

El Paseo Costero Alvear y el Río está ubicado en Martínez, en el sector que conecta la calle Alvear con el Parque del Águila. La inauguración se realizó el domingo 15 de noviembre con una jornada gratuita para vecinos y visitantes, de 15 a 19, en Sebastián Elcano 1600.

La apertura incluyó un recital de Adrián Berra, música de un DJ durante el atardecer, espectáculos artísticos, puestos gastronómicos y actividades recreativas para chicos. También hubo una clase de yoga para toda la familia y propuestas al aire libre.

La obra se enmarca en el plan de recuperación del frente costero de San Isidro, que busca ampliar los espacios de acceso público y conectar distintos sectores de la ribera