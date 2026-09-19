Se complica la situación judicial de Facundo Moyano: suma una imputación en la causa por Candela Arizaga

Facundo Moyano quedó imputado por el delito de desobediencia luego de que la Justicia incorporara a la investigación un nuevo episodio relacionado con Candela Arizaga. Según la Fiscalía, el exdiputado habría mantenido un encuentro con su expareja en un hotel de la Ciudad mientras estaba vigente una medida que le impedía acercarse a menos de 300 metros y establecer cualquier tipo de contacto con ella.

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La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad incorporó un nuevo hecho al expediente que investiga a Facundo Moyano. El episodio bajo análisis habría ocurrido entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, en un hotel ubicado sobre la avenida Belgrano al 500. De acuerdo con la investigación, Moyano habría coincidido con Candela en una de las habitaciones del establecimiento, pese a que desde el 4 de agosto regían restricciones judiciales que le impedían mantener cualquier tipo de vínculo con ella.

La medida establecía una distancia mínima de 300 metros y prohibía además todo contacto personal, telefónico, digital o mediante redes sociales. También alcanzaba eventuales comunicaciones realizadas a través de terceras personas.

Para la Fiscalía, el supuesto encuentro constituye un posible incumplimiento de esas medidas cautelares. Por ese motivo, el episodio fue incorporado formalmente a la causa como un nuevo hecho de desobediencia, delito contemplado en el artículo 239 del Código Penal.

La investigación se había iniciado a partir de un episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto en el departamento de Moyano, ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400. En ese expediente, el exdiputado está acusado de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género", además de privación ilegítima de la libertad.

Según la resolución fiscal, los delitos investigados y la nueva imputación por desobediencia concurren de manera real.

El presunto encuentro entre Moyano y Arizaga comenzó a ser analizado a partir de indicios sobre una posible violación de la prohibición de acercamiento. En una primera instancia, el relevamiento de las cámaras de seguridad del hotel y de los registros de huéspedes no habría permitido confirmar el ingreso de Arizaga al establecimiento durante el período en el que Moyano permaneció allí.

Sin embargo, con la incorporación del nuevo episodio al objeto procesal, la Fiscalía avanzó con una imputación por desobediencia y sumó formalmente ese hecho al expediente.

Renunciaron los abogados de Facundo Moyano

La ampliación de la investigación se conoció luego de que Miguel Ángel Molina y Alfredo Gascón dejaran la defensa de Moyano. Los abogados habían asumido la representación del exdiputado al comienzo de la causa iniciada por el episodio del 4 de agosto. Según trascendió, la salida de ambos profesionales estuvo relacionada con diferencias respecto de la estrategia de defensa.

La renuncia ocurrió después de que la Justicia rechazara un pedido para modificar las restricciones impuestas a Moyano, entre ellas la prohibición de acercamiento a Arizaga. Tras la salida de Molina y Gascón, Moyano designó como nuevos defensores a Alejandro Valle y Darío Saldaño, quienes quedaron a cargo de su representación en esta nueva etapa del expediente.