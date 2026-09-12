Titanosaurios: cómo incubaban sus huevos en la Patagonia argentina

Un reciente estudio publicado en Royal Society Open Science reveló que los titanosaurios, esos enormes dinosaurios saurópodos, enterraban sus huevos en nidos hechos de tierra y vegetación para mantenerlos calientes en la región sur de Argentina.

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El análisis de fragmentos de cáscaras hallados en la Formación Chorrillo, en Santa Cruz, demostró que estos gigantes aprovechaban el calor generado por la descomposición de plantas, una técnica similar a la que usan hoy en día los cocodrilos para incubar sus huevos.

¿Dónde se descubrió el nido de titanosaurio en la Patagonia argentina?

La investigación, liderada por la Universidad de Calgary en Canadá y en colaboración con científicos de Japón y Argentina, aportó evidencias de que estos dinosaurios podían reproducirse en latitudes elevadas, alejadas de las zonas cálidas cercanas al ecuador donde se habían encontrado la mayoría de sus nidos.

Los titanosaurios, que podían medir hasta 25 metros de largo y pesar cerca de 75 toneladas, no podían sentarse sobre sus huevos sin romperlos. Sus crías nacían de huevos del tamaño de una pelota de vóleibol, lo que llevó a los científicos a concluir que no incubaban directamente las puestas.

La paleontóloga Darla Zelenitsky explicó que "la nidada sería una tortilla gigante", lo que impedía que estos animales permanecieran junto a los huevos durante el desarrollo embrionario. Por eso, necesitaban otra fuente de calor para que los embriones pudieran crecer.

¿Cómo incubaban los titanosaurios sus huevos sin aplastarlos?

La clave estaba en el propio nido. La materia vegetal en descomposición liberaba calor, tal como ocurre en los nidos de cocodrilos y aves megapodios, que cubren sus huevos con hojas, ramas y tierra, generando una temperatura interna favorable gracias a la actividad microbiana.

Un indicio fundamental surgió del estudio microscópico de las cáscaras. Los huevos tenían una alta porosidad, una característica que indica que estaban enterrados bajo tierra o vegetación, ya que ese tipo de cobertura requiere una cáscara más porosa para permitir el intercambio gaseoso necesario.

Los fragmentos analizados, 255 en total, fueron identificados como pertenecientes al género Fusioolithus y demostraron que los huevos no quedaban expuestos al aire, sino protegidos por una cobertura que mantenía la humedad y proporcionaba el calor necesario para el desarrollo embrionario.

Cáscaras superporosas: el secreto microbiológico para sobrevivir al frío sureño

Zelenitsky agregó que, de haber estado expuestos, "habrían perdido agua y se habrían secado", lo que sería fatal para las crías. Por eso, el enterramiento aseguraba un microclima estable incluso en un ambiente con temperaturas moderadas como el del sur argentino en el Cretácico tardío.

Estos restos fueron descubiertos entre 2020 y 2024 en la Formación Chorrillo, situada a unos 322 kilómetros al norte del estrecho de Magallanes. Hace unos 68 millones de años, esta zona se encontraba entre los 55 y 60 grados de latitud sur, con un clima parecido al de la actual ciudad de Nueva York.

El registro más austral del mundo: la reproducción de dinosaurios en el clima prehistórico

Este hallazgo representa la evidencia más austral de huevos de dinosaurio conocida hasta ahora y confirma que los titanosaurios no solo habitaban, sino que también se reproducían en latitudes muy alejadas del ecuador.

Antes se sabía que estos dinosaurios se distribuían en lugares tan variados como la Antártida, Mongolia y Texas, pero no estaba claro si anidaban en esas regiones. "Claramente pasaban tiempo en zonas de latitudes más altas, pero hasta ahora no se sabía si también anidaban allí", comentó Zelenitsky.

Además de huevos, la Formación Chorrillo conserva restos de otros dinosaurios herbívoros y carnívoros, aves, reptiles y mamíferos. Entre los grandes habitantes se destaca el Nullotitan glaciaris, un titanosaurio de hasta 25 metros, junto con el bípedo Isasicursor santacrucensis y depredadores como los megaraptores.

¿Qué tamaño tenían los huevos y las crías de titanosaurio al nacer?

No está claro qué especie puso los huevos encontrados, pero en la misma zona aparecieron dientes de colososaurios, un grupo de titanosaurios grandes. Si esos huevos les pertenecían, las crías necesitaban abundantes plantas para crecer hasta alcanzar tamaños enormes.

A pesar de la inmensidad de los adultos, los huevos contenían aproximadamente cuatro litros de líquido y las crías nacían con un peso cercano a los cuatro kilogramos. Esta gran diferencia de tamaño hacía que los primeros meses de vida fueran cruciales para su supervivencia.

¿Cómo eran los nidos de titanosaurio en la Patagonia en comparación con Europa?

La investigación sugiere que los nidos podían ser enormes montículos de tierra y vegetación, del tamaño de una mesa de picnic, donde los huevos quedaban enterrados para aprovechar el calor generado internamente. Esto abre la posibilidad de que los titanosaurios anidaran en grupos, aunque no está claro cuántos individuos usaban cada sitio ni si regresaban periódicamente.

También se plantea que la estrategia reproductiva de estos dinosaurios variaba según el clima y la geografía. En España, por ejemplo, se hallaron huevos con cáscaras menos porosas y más delgadas, lo que indica que las puestas estaban más expuestas.