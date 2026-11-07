Qué comida argentina comerá el papa León XIV en su visita a Córdoba, Argentina: el menú completo

La visita del papa León XIV a Córdoba tendrá un capítulo especial alrededor de la gastronomía argentina. Después del mensaje que brindará desde el balcón del Arzobispado, el pontífice compartirá un almuerzo íntimo con un grupo reducido de cuatro o cinco personas, en el que los sabores regionales serán protagonistas.

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La propuesta fue diseñada a partir de un pedido de las autoridades del Vaticano: ofrecer una comida saludable, con preparaciones de inspiración internacional e ingredientes típicos de la Argentina. Claudia Ferrer, integrante del equipo organizador, reveló los detalles en una entrevista con Arriba Córdoba, donde contó cuáles serán los productos elegidos para agasajar al Papa.

Qué comerá el papa León XIV en Córdoba: los productos argentinos del menú

La propuesta gastronómica tendrá como protagonistas algunos de los productos más representativos de la cocina nacional. Entre los ingredientes seleccionados están los siguientes:

Carne argentina: cortes vacunos nacionales, uno de los productos más reconocidos de la gastronomía del país.

cortes vacunos nacionales, uno de los productos más reconocidos de la gastronomía del país. Hongos de pino de Calamuchita: un producto regional cordobés que aportará identidad serrana a la propuesta.

un producto regional cordobés que aportará identidad serrana a la propuesta. Trucha patagónica: otro de los ingredientes elegidos para incorporar sabores de distintas regiones argentinas.

otro de los ingredientes elegidos para incorporar sabores de distintas regiones argentinas. Quesillos artesanales de Totoral: elaborados de manera tradicional en el norte cordobés.

elaborados de manera tradicional en el norte cordobés. Dulce de leche: el clásico argentino elegido para el momento dulce del almuerzo.

el clásico argentino elegido para el momento dulce del almuerzo. Pan recién elaborado: una panadería de Malagueño se comprometió a entregar pan fresco a las cuatro de la madrugada para la ocasión.

Según explicó Ferrer, la intención fue combinar preparaciones conocidas internacionalmente con ingredientes que representaran la producción y la identidad gastronómica argentina. La organizadora también aclaró que la elección de una propuesta saludable no responde a ninguna condición particular de salud del pontífice. Se trata de una indicación recibida desde el Vaticano para definir las características generales de la comida.

Vino, jugo de naranja y una mesa para pocos invitados

Las bebidas también formarán parte del agasajo. Durante el almuerzo se ofrecerán agua, vino y jugo de naranja recién exprimido, una de las opciones que, según contó Ferrer, es del agrado de León XIV.

El encuentro tendrá un formato reservado: el Papa almorzará con apenas cuatro o cinco acompañantes. Los cardenales contarán con un comedor contiguo, mientras que el resto de la comitiva tendrá a disposición un servicio de buffet para aprovechar los breves espacios de descanso que permita la agenda.

Papa León XIV.

La presentación de la mesa seguirá un criterio de austeridad y sencillez, impulsado por el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi. Habrá vajilla blanca con detalles plateados, cubiertos tradicionales y arreglos florales discretos, sin grandes decoraciones ni elementos ostentosos.

El gesto de los productores cordobeses para recibir al Papa

Más allá de los ingredientes elegidos, uno de los aspectos que llamó la atención de la organización fue la predisposición de los productores locales para participar de la recepción.

Según relató Ferrer, numerosos proveedores se ofrecieron a colaborar y donar productos para el almuerzo. Entre las historias que destacó está la de un productor que trasladó leche desde La Puerta hasta Totoral, donde una mujer elaborará artesanalmente los quesillos destinados a la mesa papal.

También sobresale el compromiso de la panadería de Malagueño, que preparará el pan durante la madrugada para garantizar que llegue recién hecho al Arzobispado. De esta manera, el almuerzo de León XIV buscará trascender el protocolo de una visita oficial: será también una oportunidad para mostrar la producción regional, el trabajo artesanal y algunos de los sabores más representativos de la Argentina.