Cocaína envenenada en Loma Hermosa: el fiscal afirmó que nunca "vio un caso así"

El fiscal Marcelo Lamargo hizo hincapié en la situación actual que se vivió en Loma Hermosa. Además, reveló que "aun no se sabe cuál es la sustancia" que envenenó a medio centenar de personas.

Durante la tarde se conoció un peligroso caso en Loma Hermosa tras la muerte de 17 personas por consumo de cocaína adulterada tanto en los partidos de Tres de Febrero, Hurlingham y San Martín. Al respecto, el fiscal, Marcelo Lapargo reveló que "nunca vio un caso así". Desde el ministerio de Salud de la Provincia informaron cuál sería el origen de la sustancia

Además de los fallecimientos, se supo que hay 56 personas internadas de los cuales 26 están con ARM en los hospitales de San Martín, Tres de Febrero, Tigre, General Rodríguez, Moreno, Morón, Ituzaingó y Hurlingham. En este mismo sentido, se informó que hay fallecidos que todavía no pudieron ser identificados.

En principio, el fiscal de San Martín, Marcelo Lapargo sostuvo en La Nación + que, por el momento, no se sabe cuál es la sustancia con la que "se cortó" la cocaína y que llevó a la masiva intoxicación. En este punto, agregó que "todavía no hay una hipótesis" sobre lo que ocurrió y que los allanamientos se llevaron adelante porque "no era una investigación normal. Lo único que importaba era allanar lo más rápido posible para que los muertos sean pocos". Con respecto a las causas y a las consecuencias de los hechos, agregó: "nunca me tocó una causa así".

Más allá de no identificar la sustancia en si, el ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires confirmó que "con la información disponible hasta el momento puede inferirse que podría tratarse de cuadros de intoxicación por opiáceos". Aunque reveló que "cuando se concluyan los estudios correspondientes se comunicará oficialmente la información".

Los operativos fueron llevados a cabo en un asentamiento de Tres de Febrero, en la zona oeste del Conurbano, donde se detectó un búnker, el mismo que ya había sido allanado el mes pasado en el marco de otra investigación judicial. Se supo que los envoltorios secuestrados durante el operativo serían similares a uno que aportó el familiar de una de las víctimas fatales.

La investigación comenzó este miércoles por la mañana a partir de la muerte de cuatro personas que estaban internadas en el Hospital Municipal San Bernardino del partido de Hurlingham.