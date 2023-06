Alerta por tormentas: cómo va a estar el clima este viernes en CABA y el conurbano

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo va a estar el tiempo durante este viernes 2 de junio y anticipó el pronóstico para este fin de semana.

Este viernes se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense con neblinas matinales, cielo nublado, chaparrones por la tarde y noche, vientos del sector norte, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 22, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Cómo va a estar el tiempo este fin de semana

Para mañana, sábado, el organismo prevé una jornada con cielo mayormente nublado, tormentas aisladas por la madrugada y por la noche, vientos del sector sudeste rotando al este, y una temperatura que se ubicará entre los 15 grados de mínima y 21 de máxima.



En tanto, el domingo está pronosticado cielo nublado a mayormente nublado, vientos del sector sur rotando al sudeste, y una temperatura mínima de 15 grados y máxima de 19.

Alerta por tormentas en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta mañana alertas de nivel amarillo por tormentas para sectores del sudeste y la costa de la provincia de Buenos Aires, por vientos para el sudeste de Chubut y el noreste de Santa Cruz, mientras que rige otra alerta por nevadas persistentes para las zonas cordilleranas de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut.

La alerta nivel amarillo implica "fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", precisó el SMN.

Según el pronóstico del organismo, la alerta amarilla por tormentas en la provincia de Buenos Aires afecta a localidades como el partido de La Costa, General Lavalle, Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, Ayacucho, Balcarce, y Maipú.



El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas de viento, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.



Asimismo, el organismo meteorológico estimó valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, por lo que recomendó a la población no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra y evitar actividades al aire libre. También pidió no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, y prestar atención ante la posible caída de granizo.