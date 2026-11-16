Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Capital Federal: pronóstico del tiempo en vivo de esta madrugada
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Capital Federal a las 03:00: 21°, nubes y claros y 0% de lluvia
La madrugada en Capital Federal se presenta con 21° y cielo de nubes y claros, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es de 22 °C, por lo que el aire se siente algo más cálido que la temperatura medida.
La humedad está alta, en 89%, con punto de rocío de 19 °C y nubosidad del 43%. La probabilidad de lluvia es del 0%, así que no hay expectativa de precipitaciones en este bloque. El viento sopla con intensidad media de 8 km/h y ráfagas de hasta 17 km/h.
La visibilidad alcanza los 30 km y no se registra niebla, en una madrugada con buena transparencia. La presión atmosférica es de 1009 hPa y la cota de nieve se ubica en 4700 m.
Capital Federal en la madrugada: nubes y claros, 21°C y alta humedad
La madrugada en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura de 21°C, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es de 22°C y la humedad alcanza el 89%, con un punto de rocío de 19°C.
Para esta hora, la probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad llega al 43%. El viento sopla a 8 km/h, con ráfagas de hasta 17 km/h, mientras la visibilidad se mantiene en 30 km y la presión atmosférica es de 1009 hPa.
No hay niebla y la cota de nieve está en 4700 m. El clima en Capital Federal sigue estable en plena madrugada, con nubes y claros y condiciones sin lluvia por ahora.