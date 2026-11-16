Clima en Capital Federal: pronóstico del tiempo en vivo de esta madrugada

La madrugada en Capital Federal se presenta con 21° y cielo de nubes y claros, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es de 22 °C, por lo que el aire se siente algo más cálido que la temperatura medida.

La humedad está alta, en 89%, con punto de rocío de 19 °C y nubosidad del 43%. La probabilidad de lluvia es del 0%, así que no hay expectativa de precipitaciones en este bloque. El viento sopla con intensidad media de 8 km/h y ráfagas de hasta 17 km/h.

La visibilidad alcanza los 30 km y no se registra niebla, en una madrugada con buena transparencia. La presión atmosférica es de 1009 hPa y la cota de nieve se ubica en 4700 m.