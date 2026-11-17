La madrugada en Capital Federal está marcada por una tormenta y un panorama meteorológico que exige atención. Según el registro oficial de las 03:00, la temperatura actual es de 20°, con una sensación térmica de 22 °C y una humedad del 94% que mantiene el ambiente muy cargado.

El cielo permanece con una nubosidad del 98% y la probabilidad de lluvia es del 60%. La visibilidad se reduce a 2 km, mientras el viento sopla del orden de 8 km/h con ráfagas de hasta 22 km/h. La presión atmosférica se ubica en 1006 hPa y el punto de rocío es de 19 °C.

No se registra niebla y la cota de nieve se mantiene en 3900 m. Para las próximas horas, el pronóstico del tiempo sigue atento a la evolución de esta tormenta en Capital Federal, con un escenario de alta humedad y lluvias posibles. Seguí el minuto a minuto en el liveblog de clima.