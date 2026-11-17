Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Capital Federal hoy: tormenta y 20°C a las 03:00, en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Tormenta en Capital Federal a las 03:00: 20°, 94% de humedad y visibilidad reducida
La madrugada en Capital Federal está marcada por una tormenta y un panorama meteorológico que exige atención. Según el registro oficial de las 03:00, la temperatura actual es de 20°, con una sensación térmica de 22 °C y una humedad del 94% que mantiene el ambiente muy cargado.
El cielo permanece con una nubosidad del 98% y la probabilidad de lluvia es del 60%. La visibilidad se reduce a 2 km, mientras el viento sopla del orden de 8 km/h con ráfagas de hasta 22 km/h. La presión atmosférica se ubica en 1006 hPa y el punto de rocío es de 19 °C.
No se registra niebla y la cota de nieve se mantiene en 3900 m. Para las próximas horas, el pronóstico del tiempo sigue atento a la evolución de esta tormenta en Capital Federal, con un escenario de alta humedad y lluvias posibles. Seguí el minuto a minuto en el liveblog de clima.
Tormenta en Capital Federal: 20°C, humedad del 94% y visibilidad reducida a las 03:00
A las 03:00, Capital Federal registra una tormenta con una temperatura de 20 °C y una sensación térmica de 22 °C. La humedad del 94% y la nubosidad del 98% mantienen un cielo cubierto y una atmósfera cargada.
La probabilidad de lluvia se mantiene en 60%, mientras que el punto de rocío marca 19 °C. La visibilidad está reducida a 2 km, un dato clave para quienes circulan temprano por la ciudad. El viento medio sopla a 8 km/h y las ráfagas pueden llegar a 22 km/h.
La presión atmosférica se ubica en 1006 hPa. No se registra niebla y la cota de nieve se sitúa en 3900 metros. Un panorama inestable en Capital Federal, ideal para seguir el pronóstico del tiempo minuto a minuto y tomar recaudos si hay que salir.