Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo y lluvia débil

A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con lluvia débil y una temperatura de 16°C. La sensación térmica también es de 16 °C, mientras que la humedad alcanza el 89% y la probabilidad de lluvia se mantiene en 50%.

El punto de rocío está en 14 °C, la nubosidad es del 57% y la visibilidad llega a 7 km. El viento sopla a 7 km/h, con ráfagas de hasta 16 km/h, y la presión atmosférica es de 1014 hPa. No se registra niebla y la cota de nieve se ubica en 2900 m.

Para este horario, el pronóstico del tiempo marca condiciones de lluvia débil en la ciudad. Seguí el clima en vivo para conocer cómo evolucionan la temperatura, la humedad y el viento minuto a minuto.