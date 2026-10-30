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Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo y lluvia débil
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 7 minutos
Lluvia débil en Capital Federal: 16°C y ráfagas de 16 km/h a las 03:00
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con lluvia débil y una temperatura de 16°C. La sensación térmica también es de 16 °C, mientras que la humedad alcanza el 89% y la probabilidad de lluvia se mantiene en 50%.
El punto de rocío está en 14 °C, la nubosidad es del 57% y la visibilidad llega a 7 km. El viento sopla a 7 km/h, con ráfagas de hasta 16 km/h, y la presión atmosférica es de 1014 hPa. No se registra niebla y la cota de nieve se ubica en 2900 m.
Para este horario, el pronóstico del tiempo marca condiciones de lluvia débil en la ciudad. Seguí el clima en vivo para conocer cómo evolucionan la temperatura, la humedad y el viento minuto a minuto.
Hace 22 minutos
A las 03:00, Capital Federal registra lluvia débil y 16°C
A las 03:00, Capital Federal registra lluvia débil y una temperatura de 16°C. La sensación térmica es de 16 °C, con una humedad del 89% y un punto de rocío de 14 °C, lo que deja un ambiente húmedo en la ciudad.
La probabilidad de lluvia es del 50%, la nubosidad llega al 57% y la visibilidad es de 7 km. El viento medio sopla a 7 km/h, con ráfagas de hasta 16 km/h, mientras la presión atmosférica marca 1014 hPa.
No se registra niebla y la cota de nieve está en 2900 m. Seguí la actualización del clima en Capital Federal y el pronóstico del tiempo en este liveblog para conocer cómo evolucionan las condiciones hora a hora.
Hace 1 hora
Lluvia débil en Capital Federal: 16° y 89% de humedad a las 03:00
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con lluvia débil y una temperatura de 16°C. La sensación térmica también es de 16 °C, por lo que la madrugada se mantiene pareja en cuanto a percepción del aire.
La humedad es alta: 89%, con un punto de rocío de 14 °C. La probabilidad de lluvia llega al 50% y la nubosidad alcanza el 57%. La visibilidad es de 7 km, mientras que no se registra niebla.
El viento medio es de 7 km/h, con ráfagas de hasta 16 km/h. La presión atmosférica es de 1014 hPa y la cota de nieve se ubica en 2900 m. Para seguir la evolución del pronóstico del tiempo en vivo, conviene atender a las próximas actualizaciones.
Hace 1 hora
Lluvia débil en Capital Federal: 16° y 89% de humedad a las 03:00
La madrugada en Capital Federal arranca con lluvia débil y una temperatura de 16°, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica también marca 16 °C, con una humedad alta del 89% y una probabilidad de lluvia del 50%.
El cielo presenta una nubosidad del 57%, la visibilidad se reduce a 7 km y el viento medio sopla a 7 km/h, con ráfagas de hasta 16 km/h. La presión atmosférica es de 1014 hPa y no se registra niebla.
El punto de rocío se ubica en 14 °C y la cota de nieve alcanza los 2900 m. Seguí el liveblog del pronóstico del tiempo en Capital Federal para conocer cómo evolucionan las condiciones durante la mañana.