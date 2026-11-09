Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo y datos de las 03:00

La madrugada en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura actual de 15°, según el registro oficial de las 04:00. La sensación térmica es de 13 °C y la humedad alcanza el 78%.

El pronóstico del tiempo en Capital Federal indica 0% de probabilidad de lluvia, nubosidad del 0% y una visibilidad de 45 km. El viento sopla a 8 km/h, con ráfagas de hasta 15 km/h, mientras la presión atmosférica se ubica en 1024 hPa, el punto de rocío está en 11 °C y no se registra niebla.

Con este panorama, el clima en Capital Federal arranca la jornada con condiciones despejadas. La cota de nieve se mantiene en 3.400 m, un dato complementario para quienes siguen el pronóstico del tiempo en vivo.