Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo y datos de las 03:00
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Clima en Capital Federal: cielo despejado, 15° y sin lluvia a las 04:00
La madrugada en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura actual de 15°, según el registro oficial de las 04:00. La sensación térmica es de 13 °C y la humedad alcanza el 78%.
El pronóstico del tiempo en Capital Federal indica 0% de probabilidad de lluvia, nubosidad del 0% y una visibilidad de 45 km. El viento sopla a 8 km/h, con ráfagas de hasta 15 km/h, mientras la presión atmosférica se ubica en 1024 hPa, el punto de rocío está en 11 °C y no se registra niebla.
Con este panorama, el clima en Capital Federal arranca la jornada con condiciones despejadas. La cota de nieve se mantiene en 3.400 m, un dato complementario para quienes siguen el pronóstico del tiempo en vivo.
Clima en Capital Federal: cielo despejado y 15° con sensación de 13° en la madrugada
La madrugada en Capital Federal arranca con cielo despejado y una temperatura de 15 °C a las 04:00. La sensación térmica es de 13 °C, por lo que conviene salir abrigado si te movés temprano.
El pronóstico del tiempo indica 0% de probabilidad de lluvia y nubosidad 0%. La humedad es del 78%, el punto de rocío se ubica en 11 °C y no se registra niebla. La visibilidad alcanza los 45 km, con viento medio de 8 km/h y ráfagas de 15 km/h.
La presión atmosférica marca 1024 hPa y la cota de nieve está en 3400 m. Un comienzo de jornada fresco y estable en la ciudad, con el clima en Capital Federal sin lluvias a la vista.
Clima en Capital Federal: a las 03:00, despejado, fresco y sin lluvia
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 15°C. La sensación térmica es de 14°C, con una humedad del 76% y un punto de rocío de 11°C.
La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad se mantiene en 0%. La visibilidad alcanza los 45 km, mientras que el viento sopla a 8 km/h con ráfagas de 16 km/h. No se registra niebla y la presión atmosférica es de 1024 hPa.
Para quienes salen en la madrugada, el pronóstico del tiempo marca una condición fresca y sin lluvias previstas. La cota de nieve se ubica en 3400 m. Conviene abrigarse: el termómetro marca 15°C y la sensación es de 14°C en la ciudad.
Clima en Capital Federal: madrugada despejada y 15°C de temperatura
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura actual de 15°C. La sensación térmica es de 14°C, con una humedad del 76% y una probabilidad de lluvia del 0%.
El viento sopla a 8 km/h con ráfagas de hasta 16 km/h, mientras que la visibilidad alcanza los 45 km y la presión atmosférica se ubica en 1024 hPa. No hay niebla y la cota de nieve se mantiene en 3400 m. Un arranque de madrugada fresco pero agradable, sin amenazas de lluvia.
Clima en Capital Federal: cielo despejado y 15° a las 03:00
A las 03:00, el clima en Capital Federal se mantiene estable y con cielo despejado. La temperatura actual es de 15°C, mientras que la sensación térmica llega a 14 °C en una madrugada con 0% de probabilidad de lluvia.
El registro oficial indica 76% de humedad, punto de rocío de 11 °C y nubosidad del 0%. La visibilidad es muy buena, de 45 km, y no se reporta niebla, por lo que las condiciones para circular son claras en la Ciudad.
El viento sopla a 8 km/h, con ráfagas de hasta 16 km/h, y la presión atmosférica se ubica en 1024 hPa. La cota de nieve se mantiene en 3400 m, dentro de un panorama sin lluvias para esta hora en el pronóstico del tiempo de Capital Federal.
Clima en Capital Federal: cielo despejado y 15°C en la madrugada
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 15°C. La sensación térmica es de 14°C, por lo que la madrugada se siente fresca en la ciudad.
El reporte oficial indica 76% de humedad, 0% de probabilidad de lluvia y nubosidad del 0%. Además, la visibilidad es muy buena: 45 km, sin niebla registrada. El viento medio sopla a 8 km/h y las ráfagas llegan a 16 km/h.
La presión atmosférica se ubica en 1024 hPa y el punto de rocío es de 11°C. La cota de nieve se mantiene en 3400 m. Para quienes salen temprano, el panorama del pronóstico del tiempo en Capital Federal muestra una madrugada despejada, sin lluvias y con valores frescos para esta hora.