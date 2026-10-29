Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo de esta madrugada
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 4 minutos
Clima en vivo en Capital Federal: 15°, nubes y claros en la madrugada
Actualización del clima en Capital Federal a las 03:00: la temperatura se mantiene en 15° con nubes y claros y una sensación térmica de 16 °C. La madrugada sigue con aire húmedo y sin niebla registrada.
El reporte oficial indica humedad del 89%, probabilidad de lluvia del 10% y nubosidad del 52%. El punto de rocío se ubica en 13 °C, mientras que la visibilidad alcanza los 16 km.
En cuanto al viento, se registra un viento medio de 3 km/h y ráfagas de 11 km/h. La presión atmosférica es de 1018 hPa y la cota de nieve se mantiene en 2800 m.
Con baja probabilidad de lluvia y cielo con nubes y claros, el clima en Capital Federal se presenta estable durante esta madrugada. Seguí la actualización del pronóstico del tiempo para conocer cómo evoluciona el día.
Hace 19 minutos
Clima en Capital Federal: madrugada con nubes y claros y 15°
La madrugada en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura de 15°, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es de 16 °C.
La humedad alcanza el 89% y el punto de rocío se ubica en 13 °C. La probabilidad de lluvia es baja, de apenas 10%, mientras que la nubosidad llega al 52%. No hay niebla y la visibilidad se mantiene en 16 km.
El viento sopla a 3 km/h, con ráfagas de hasta 11 km/h, y la presión atmosférica es de 1018 hPa. La cota de nieve está en 2800 m. En este horario, el clima en Capital Federal presenta este panorama de nubes y claros.