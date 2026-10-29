Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo de esta madrugada

Actualización del clima en Capital Federal a las 03:00: la temperatura se mantiene en 15° con nubes y claros y una sensación térmica de 16 °C. La madrugada sigue con aire húmedo y sin niebla registrada.

El reporte oficial indica humedad del 89%, probabilidad de lluvia del 10% y nubosidad del 52%. El punto de rocío se ubica en 13 °C, mientras que la visibilidad alcanza los 16 km.

En cuanto al viento, se registra un viento medio de 3 km/h y ráfagas de 11 km/h. La presión atmosférica es de 1018 hPa y la cota de nieve se mantiene en 2800 m.

Con baja probabilidad de lluvia y cielo con nubes y claros, el clima en Capital Federal se presenta estable durante esta madrugada. Seguí la actualización del pronóstico del tiempo para conocer cómo evoluciona el día.