Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo

La madrugada en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura actual de 15°, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es de 13 °C, con una humedad del 69% y una probabilidad de lluvia del 0%. El clima en Capital Federal no registra niebla y la visibilidad alcanza los 50 km.

El pronóstico del tiempo para esta hora indica nubosidad 0%, punto de rocío de 9 °C y presión atmosférica de 1011 hPa. El viento sopla a 9 km/h, con ráfagas de 21 km/h, mientras la cota de nieve se ubica en 3300 m. Con el cielo despejado como protagonista, la madrugada sigue sin lluvias en la ciudad.