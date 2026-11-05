Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 5 minutos
La madrugada en Capital Federal: cielo despejado, 15° y sensación de 13°
La madrugada en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura actual de 15°, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es de 13 °C, con una humedad del 69% y una probabilidad de lluvia del 0%. El clima en Capital Federal no registra niebla y la visibilidad alcanza los 50 km.
El pronóstico del tiempo para esta hora indica nubosidad 0%, punto de rocío de 9 °C y presión atmosférica de 1011 hPa. El viento sopla a 9 km/h, con ráfagas de 21 km/h, mientras la cota de nieve se ubica en 3300 m. Con el cielo despejado como protagonista, la madrugada sigue sin lluvias en la ciudad.
Hace 20 minutos
Clima en Capital Federal: madrugada despejada y fresca con 15°
La madrugada en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 15°, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es de 13 °C, por lo que conviene abrigarse si salís a esa hora.
La humedad alcanza el 69%, el punto de rocío se ubica en 9 °C y la probabilidad de lluvia es del 0%. El viento medio sopla a 9 km/h con ráfagas de hasta 21 km/h, mientras la visibilidad se mantiene en 50 km y la nubosidad es del 0%.
No hay niebla y la presión atmosférica marca 1011 hPa. La cota de nieve se ubica en 3300 m. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo para saber cómo evoluciona el clima en Capital Federal durante la jornada.
Hace 1 hora
Clima en vivo: Capital Federal tiene 15° y cielo despejado a las 03:00
El clima en Capital Federal arranca este bloque con cielo despejado y una temperatura de 15° a las 03:00. La sensación térmica es de 13 °C, por lo que la madrugada se mantiene fresca pero sin sobresaltos para quienes salen temprano.
Las condiciones se presentan estables: la humedad llega al 69%, la probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad también marca 0%. El punto de rocío está en 9 °C y no se registra niebla. La visibilidad es amplia, de 50 km, ideal para circular.
El viento sopla del sector medio a 9 km/h, con ráfagas de hasta 21 km/h. La presión atmosférica es de 1011 hPa y la cota de nieve se ubica en 3300 m. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo para ver cómo evoluciona la mañana en Capital Federal.