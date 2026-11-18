A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 19°. La sensación térmica es de 18 °C, la humedad alcanza el 79% y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.

El registro oficial indica nubosidad 0%, visibilidad de 45 km y niebla: no. El viento medio sopla a 12 km/h, con ráfagas de hasta 23 km/h, mientras la presión atmosférica es de 1005 hPa y el punto de rocío se ubica en 15 °C.

Con la cota de nieve en 3500 m, la madrugada en la Ciudad de Buenos Aires sigue sin lluvias y con buena visibilidad. Seguí la actualización del pronóstico del tiempo y los datos del Servicio Meteorológico Nacional en este liveblog.