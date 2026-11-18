Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Cielo despejado en Capital Federal: 19° y visibilidad de 45 km a las 03:00
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 19°. La sensación térmica es de 18 °C, la humedad alcanza el 79% y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.
El registro oficial indica nubosidad 0%, visibilidad de 45 km y niebla: no. El viento medio sopla a 12 km/h, con ráfagas de hasta 23 km/h, mientras la presión atmosférica es de 1005 hPa y el punto de rocío se ubica en 15 °C.
Con la cota de nieve en 3500 m, la madrugada en la Ciudad de Buenos Aires sigue sin lluvias y con buena visibilidad. Seguí la actualización del pronóstico del tiempo y los datos del Servicio Meteorológico Nacional en este liveblog.
Clima en Capital Federal: madrugada despejada, 19° y sin chances de lluvia
La madrugada en Capital Federal arranca con cielo despejado y una temperatura de 19°C, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es de 18 °C y la humedad alcanza el 79%, con una probabilidad de lluvia del 0%.
El pronóstico del tiempo indica nubosidad 0%, visibilidad de 45 km y niebla: no. El viento medio sopla a 12 km/h con ráfagas de 23 km/h, mientras la presión atmosférica se ubica en 1005 hPa y el punto de rocío en 15 °C.
Para quienes salen temprano, el clima en Capital Federal se mantiene estable y sin lluvias: la cota de nieve está en 3500 m y no se registra niebla. Seguí la actualización del clima en vivo para conocer cómo evolucionan las condiciones durante la jornada.
Capital Federal, con cielo despejado y 19° en el registro de las 03:00
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presentaba con cielo despejado y una temperatura actual de 19°. La sensación térmica era de 18 °C, mientras que la humedad alcanzaba el 79% y la probabilidad de lluvia se mantenía en 0%.
El reporte oficial indicaba nubosidad 0%, visibilidad de 45 km y punto de rocío de 15 °C. No se registraba niebla. El viento medio soplaba a 12 km/h, con ráfagas de hasta 23 km/h, y la presión atmosférica era de 1005 hPa. La cota de nieve se ubicaba en 3500 m.
Con estas condiciones, el pronóstico del tiempo para la madrugada en la ciudad no mostraba lluvias en el registro de las 03:00. Para seguir el clima en Capital Federal minuto a minuto, esta actualización del liveblog reúne los datos oficiales de temperatura, viento y cielo.