Clima en Capital Federal hoy: actualización en vivo de las 04:00

A las 04:00, el clima en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura de 22°. La sensación térmica es de 22 °C.

La humedad llega al 74%, con punto de rocío de 17 °C y una nubosidad del 35%. La probabilidad de lluvia es del 0%, no hay niebla y la visibilidad alcanza los 45 km.

El viento sopla a 13 km/h con ráfagas de hasta 26 km/h. La presión atmosférica es de 1017 hPa y la cota de nieve se ubica en 4300 m. Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal en este liveblog.