Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Capital Federal hoy: actualización en vivo de las 04:00
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Clima en Capital Federal: 22°, nubes y claros y sin lluvia a las 04:00
A las 04:00, el clima en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura de 22°. La sensación térmica es de 22 °C.
La humedad llega al 74%, con punto de rocío de 17 °C y una nubosidad del 35%. La probabilidad de lluvia es del 0%, no hay niebla y la visibilidad alcanza los 45 km.
El viento sopla a 13 km/h con ráfagas de hasta 26 km/h. La presión atmosférica es de 1017 hPa y la cota de nieve se ubica en 4300 m. Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal en este liveblog.
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