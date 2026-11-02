Clima en Capital Federal hoy: actualización del tiempo en vivo a las 03:00

A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con 16° y nubes y claros. La sensación térmica es de 18 °C y la humedad alcanza el 92%.

El pronóstico del tiempo para estas horas indica 0% de probabilidad de lluvia. El punto de rocío se ubica en 15 °C y la nubosidad llega al 46%. La visibilidad es de 35 km y no se registra niebla.

El viento medio sopla a 2 km/h, con ráfagas de 4 km/h. La presión atmosférica marca 1011 hPa, mientras que la cota de nieve se mantiene en 3300 m. Seguí el clima minuto a minuto en este liveblog.