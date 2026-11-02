Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Capital Federal hoy: actualización del tiempo en vivo a las 03:00
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 9 minutos
Clima en Capital Federal: 16°, nubes y claros a las 03:00
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con 16° y nubes y claros. La sensación térmica es de 18 °C y la humedad alcanza el 92%.
El pronóstico del tiempo para estas horas indica 0% de probabilidad de lluvia. El punto de rocío se ubica en 15 °C y la nubosidad llega al 46%. La visibilidad es de 35 km y no se registra niebla.
El viento medio sopla a 2 km/h, con ráfagas de 4 km/h. La presión atmosférica marca 1011 hPa, mientras que la cota de nieve se mantiene en 3300 m. Seguí el clima minuto a minuto en este liveblog.
Hace 24 minutos
Clima en Capital Federal: 16°, nubes y claros y sensación de 18° a las 03:00
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura de 16°. La sensación térmica trepa a 18 °C, mientras la humedad alcanza el 92% y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.
El registro oficial indica nubosidad del 46%, visibilidad de 35 km y viento medio de 2 km/h, con ráfagas de 4 km/h. El punto de rocío es de 15 °C y la presión atmosférica marca 1011 hPa.
No se reporta niebla y la cota de nieve se ubica en 3300 m. Para la madrugada, el pronóstico del tiempo sigue dominado por nubes y claros, sin lluvias previstas según los datos oficiales de esta hora.
Hace 1 hora
Capital Federal a las 03:00: nubes y claros, 16° y sensación de 18°
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 18 °C, por lo que el ambiente se percibe templado en la madrugada.
El registro oficial marca 92% de humedad, punto de rocío de 15 °C y 0% de probabilidad de lluvia. La nubosidad llega al 46% y la visibilidad alcanza 35 km; además, no se registra niebla.
El viento medio es de 2 km/h, con ráfagas de 4 km/h, mientras la presión atmosférica marca 1011 hPa. La cota de nieve se ubica en 3300 m y completa el panorama meteorológico de esta madrugada.