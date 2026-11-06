Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 6 de noviembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Clima en Capital Federal: madrugada con 17°C, nubes y claros y viento leve
Arranca la madrugada en la ciudad y el clima en Capital Federal se presenta tranquilo, sin sobresaltos. Según el registro oficial de las 04:00, el termómetro marca 17°C bajo un cielo de nubes y claros, con una sensación térmica algo más fresca, de 16 °C.
La humedad del 64% y un punto de rocío de 10 °C explican esa leve diferencia entre la temperatura real y la que se siente en la calle. La nubosidad alcanza el 45%, suficiente para alternar ratos de oscuridad plena con algunas aperturas, pero sin amenaza de precipitaciones: la probabilidad de lluvia es del 0%.
El viento sopla con una intensidad media de 10 km/h y ráfagas que llegan a 18 km/h, un combo que no complica a quienes salen temprano. La visibilidad se mantiene en 50 km y no hay registro de niebla, así que la circulación por avenidas y accesos se mantiene despejada. La presión atmosférica se ubica en 1010 hPa y la cota de nieve está en 3200 m.
Con este panorama, la recomendación es simple: una campera liviana para las primeras horas del día. El pronóstico del tiempo no muestra lluvias por ahora, así que el paraguas puede quedarse en casa. Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal en este liveblog para saber cómo evoluciona la jornada.
Clima en Capital Federal: madrugada con nubes y claros y 18°
La madrugada en Capital Federal sigue con nubes y claros y una temperatura de 18° a las 03:00. La sensación térmica es de 16 °C, mientras la humedad alcanza el 63% y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.
El pronóstico del tiempo para esta hora indica nubosidad del 14%, visibilidad de 50 km y viento medio de 9 km/h, con ráfagas de hasta 18 km/h. El punto de rocío está en 10 °C y no se registra niebla.
La presión atmosférica es de 1010 hPa y la cota de nieve se ubica en 3200 m. Para quienes salen temprano, el clima en Capital Federal se presenta estable, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas en este registro.
Madrugada en Capital Federal: 18°, nubes y claros y 0% de lluvia
A las 03:00 de este viernes, el clima en Capital Federal se presenta con 18° y nubes y claros. La sensación térmica es de 16 °C, con una humedad del 63% y un punto de rocío de 10 °C.
El pronóstico del tiempo indica 0% de probabilidad de lluvia, nubosidad del 14% y visibilidad de 50 km. El viento medio sopla a 9 km/h, con ráfagas de hasta 18 km/h, mientras la presión atmosférica se ubica en 1010 hPa.
No se registra niebla y la cota de nieve se mantiene en 3200 m. Una madrugada estable en la ciudad, con nubes y claros y condiciones secas, según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.
Clima en Capital Federal: madrugada con 18°, nubes y claros y 0% de lluvia
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con 18° y nubes y claros. La sensación térmica es de 16 °C, en una madrugada estable y sin lluvia a la vista.
El registro oficial marca humedad del 63%, punto de rocío de 10 °C y nubosidad del 14%. La visibilidad llega a 50 km, por lo que las condiciones son buenas para circular y moverse por la ciudad.
El viento medio sopla a 9 km/h, con ráfagas de hasta 18 km/h, mientras la presión atmosférica se mantiene en 1010 hPa. No hay niebla y la cota de nieve se ubica en 3200 m.
La probabilidad de lluvia es del 0%, así que no se esperan precipitaciones en Capital Federal durante esta madrugada. Seguí el minuto a minuto del pronóstico del tiempo y las próximas actualizaciones del clima en la ciudad.
Clima en Capital Federal: madrugada con nubes y claros y 18°
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 16 °C, por lo que la madrugada se siente algo fresca pese a los valores del termómetro.
El pronóstico del tiempo indica 0% de probabilidad de lluvia, con una humedad del 63% y un punto de rocío de 10 °C. La nubosidad alcanza el 14%, la visibilidad es de 50 km y no se registra niebla. El viento medio sopla a 9 km/h, con ráfagas de hasta 18 km/h.
La presión atmosférica se ubica en 1010 hPa y la cota de nieve está en 3200 m. Seguí el liveblog para conocer cómo evoluciona el clima en Buenos Aires durante la jornada.