Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 6 de noviembre

Arranca la madrugada en la ciudad y el clima en Capital Federal se presenta tranquilo, sin sobresaltos. Según el registro oficial de las 04:00, el termómetro marca 17°C bajo un cielo de nubes y claros, con una sensación térmica algo más fresca, de 16 °C.

La humedad del 64% y un punto de rocío de 10 °C explican esa leve diferencia entre la temperatura real y la que se siente en la calle. La nubosidad alcanza el 45%, suficiente para alternar ratos de oscuridad plena con algunas aperturas, pero sin amenaza de precipitaciones: la probabilidad de lluvia es del 0%.

El viento sopla con una intensidad media de 10 km/h y ráfagas que llegan a 18 km/h, un combo que no complica a quienes salen temprano. La visibilidad se mantiene en 50 km y no hay registro de niebla, así que la circulación por avenidas y accesos se mantiene despejada. La presión atmosférica se ubica en 1010 hPa y la cota de nieve está en 3200 m.

Con este panorama, la recomendación es simple: una campera liviana para las primeras horas del día. El pronóstico del tiempo no muestra lluvias por ahora, así que el paraguas puede quedarse en casa. Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal en este liveblog para saber cómo evoluciona la jornada.