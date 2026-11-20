A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 20°. La sensación térmica llega a 21 °C, mientras la humedad se ubica en 74% y la probabilidad de lluvia es del 0%.

El reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional indica nubosidad del 1%, visibilidad de 45 km y viento medio de 6 km/h, con ráfagas de 12 km/h. La presión atmosférica marca 1009 hPa y el punto de rocío se sitúa en 15 °C. No se registra niebla.

Para quienes siguen el pronóstico del tiempo, la madrugada en la ciudad se mantiene sin lluvias según el registro oficial. La cota de nieve se informa en 3300 m, un dato que completa el panorama meteorológico de esta hora.