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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 20 de noviembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Clima en Capital Federal: 20°, cielo despejado y 0% de lluvia a las 03:00
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 20°. La sensación térmica llega a 21 °C, mientras la humedad se ubica en 74% y la probabilidad de lluvia es del 0%.
El reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional indica nubosidad del 1%, visibilidad de 45 km y viento medio de 6 km/h, con ráfagas de 12 km/h. La presión atmosférica marca 1009 hPa y el punto de rocío se sitúa en 15 °C. No se registra niebla.
Para quienes siguen el pronóstico del tiempo, la madrugada en la ciudad se mantiene sin lluvias según el registro oficial. La cota de nieve se informa en 3300 m, un dato que completa el panorama meteorológico de esta hora.
Madrugada despejada en Capital Federal: 20° y sin lluvia a las 03:00
A las 03:00 el termómetro en Capital Federal marca 20°C y el cielo despejado se impone en la madrugada. La sensación térmica es de 21°C, por lo que el arranque de la jornada se siente templado y sin lluvia.
El pronóstico del tiempo indica 0% de probabilidad de lluvia, humedad del 74% y nubosidad del 1%. La visibilidad es muy buena, de 45 km, y no se registra niebla. El viento sopla a 6 km/h, con ráfagas de 12 km/h.
La presión atmosférica es de 1009 hPa, el punto de rocío se ubica en 15°C y la cota de nieve está en 3300 m. Para quienes salen temprano, el dato central es claro: clima despejado en Capital Federal y sin probabilidad de lluvia.
Capital Federal a las 03:00: cielo despejado, 20° y visibilidad de 45 km
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 20 °C. La sensación térmica es de 21 °C, con una humedad del 74% y una probabilidad de lluvia del 0%.
El registro oficial indica punto de rocío de 15 °C, nubosidad del 1% y visibilidad de 45 km. El viento sopla a 6 km/h, con ráfagas de 12 km/h, mientras la presión atmosférica se ubica en 1009 hPa. No hay niebla y la cota de nieve está en 3300 m.
Con estas condiciones, la madrugada en la ciudad sigue estable y sin lluvias previstas según el registro de las 03:00. Para quienes salen temprano, el dato clave es el cielo despejado y la temperatura de 20 °C.
Clima en Capital Federal: madrugada despejada con 20° y buena visibilidad
A las 03:00, el clima en Capital Federal se mantiene con cielo despejado y una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 21 °C, mientras que la humedad alcanza el 74% y la probabilidad de lluvia sigue en 0%.
El pronóstico del tiempo para esta madrugada indica una nubosidad del 1%, visibilidad de 45 km y viento medio de 6 km/h, con ráfagas de 12 km/h. La presión atmosférica es de 1009 hPa y no se registra niebla.
El punto de rocío se ubica en 15 °C y la cota de nieve se mantiene en 3300 m. Con estos datos oficiales, la madrugada en Capital Federal se presenta agradable y sin lluvias, ideal para quienes circulan temprano.