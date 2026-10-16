Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 16 de octubre

A las 03:00 de este viernes, el clima en Capital Federal se presenta con cielo parcialmente nuboso y una temperatura de 12°, de acuerdo al registro oficial de la hora. La sensación térmica, en tanto, baja hasta los 10 °C y confirma una madrugada fresca, pero sin sobresaltos en el área metropolitana.

La humedad alcanza el 87% y el punto de rocío se ubica en 10 °C, un combo que suele dejar una leve sensación de aire húmedo. La nubosidad cubre el 79% del cielo, aunque no hay niebla y la visibilidad se mantiene en 35 km, un dato clave para quienes circulan temprano por autopistas y avenidas porteñas.

El viento sopla con una intensidad media de 15 km/h y ráfagas que pueden trepar hasta los 35 km/h. La presión atmosférica se sostiene en 1021 hPa, un valor estable que acompaña el panorama sin agua: la probabilidad de lluvia es del 0% durante este bloque horario.

En la zona de cordillera, la cota de nieve se ubica en 2500 m. En la Ciudad, en cambio, el clima en Capital Federal sigue tranquilo y sin alertas por precipitaciones ni fenómenos severos en el corto plazo: conviene salir con abrigo y, si se anda en bici o moto, tener en cuenta las ráfagas.