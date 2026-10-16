Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 16 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 5 minutos
Clima en Capital Federal: cielo parcialmente nuboso y 12° en plena madrugada
A las 03:00 de este viernes, el clima en Capital Federal se presenta con cielo parcialmente nuboso y una temperatura de 12°, de acuerdo al registro oficial de la hora. La sensación térmica, en tanto, baja hasta los 10 °C y confirma una madrugada fresca, pero sin sobresaltos en el área metropolitana.
La humedad alcanza el 87% y el punto de rocío se ubica en 10 °C, un combo que suele dejar una leve sensación de aire húmedo. La nubosidad cubre el 79% del cielo, aunque no hay niebla y la visibilidad se mantiene en 35 km, un dato clave para quienes circulan temprano por autopistas y avenidas porteñas.
El viento sopla con una intensidad media de 15 km/h y ráfagas que pueden trepar hasta los 35 km/h. La presión atmosférica se sostiene en 1021 hPa, un valor estable que acompaña el panorama sin agua: la probabilidad de lluvia es del 0% durante este bloque horario.
En la zona de cordillera, la cota de nieve se ubica en 2500 m. En la Ciudad, en cambio, el clima en Capital Federal sigue tranquilo y sin alertas por precipitaciones ni fenómenos severos en el corto plazo: conviene salir con abrigo y, si se anda en bici o moto, tener en cuenta las ráfagas.
Hace 20 minutos
Clima en Capital Federal: la madrugada arranca con 12° y cielo parcialmente nuboso
A las 03:00, el clima en Capital Federal se mantiene estable en una madrugada fresca: el termómetro marca 12° mientras el cielo se presenta parcialmente nuboso. La sensación térmica es de 10 °C, apenas dos grados por debajo de la temperatura real, un dato que confirma que el aire frío se siente con más fuerza sobre la ciudad.
La humedad trepa al 87% y el punto de rocío se ubica en 10 °C, valores que explican esa sensación de aire húmedo y pesado típica de la madrugada porteña. La nubosidad alcanza el 79%, aunque no hay niebla: la visibilidad se mantiene en 35 km, un panorama despejado para circular.
El viento sopla con una velocidad media de 15 km/h y ráfagas de hasta 35 km/h, por lo que conviene abrigarse si se sale temprano. La probabilidad de lluvia es del 0%, así que no hacen falta paraguas por ahora.
La presión atmosférica se sostiene en 1021 hPa, un registro alto que anticipa tiempo estable, y la cota de nieve se ubica en 2500 m. El pronóstico del tiempo para las próximas horas seguirá dominado por las nubes y el frío moderado, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.
Hace 1 hora
Madrugada fría en Capital Federal: 12° y ráfagas de hasta 35 km/h
La Capital Federal transita la madrugada con el registro oficial de las 03:00 marcando 12° de temperatura y una sensación térmica que se desploma hasta los 10 °C. El cielo se muestra parcialmente nuboso, con un 79% de nubosidad sobre la ciudad.
La humedad es uno de los datos salientes de la hora: alcanza el 87%, con un punto de rocío de 10 °C. Pese a ese aire cargado de humedad, no hay niebla y la visibilidad se mantiene en 35 km, un valor cómodo para quien tenga que circular por la ciudad en estas horas.
El viento medio sopla a 15 km/h, aunque las ráfagas pueden trepar hasta los 35 km/h y hacen que la sensación de frío sea más intensa en las calles. La presión atmosférica se sostiene en 1021 hPa.
En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan chaparrones en el corto plazo. La cota de nieve, en tanto, se ubica en 2500 m. Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal en este liveblog.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: madrugada fría, parcialmente nuboso y ráfagas de 35 km/h
A las 03:00, el clima en Capital Federal marca 12° de temperatura y una sensación térmica de 10 °C. El cielo se muestra parcialmente nuboso, con 79% de nubosidad y una visibilidad de 35 km.
La humedad llega al 87% y el punto de rocío es de 10 °C. La probabilidad de lluvia es del 0% y no hay niebla. El viento medio sopla a 15 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h.
La presión atmosférica se ubica en 1021 hPa, mientras que la cota de nieve está en 2500 m. Seguí el minuto a minuto del pronóstico del tiempo en Capital Federal para conocer las próximas actualizaciones.
Hace 16 horas
Especialistas aseguran que lo peor del fenómeno El Niño todavía no pasó
Advirtieron que el fenómeno climático recién empieza y que podría sostener niveles de agua muy altos durante los próximos meses. La cuenca del Paraná ya registra una crecida importante, con localidades del Litoral en niveles de evacuación y rutas afectadas.
Hace 20 horas
Alerta amarilla en CABA: el SMN anunció tormentas fuertes para este jueves
El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para esta tarde en la Ciudad. Se esperan lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo chico, con precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 15 de octubre
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Día de la Madre con gusto a invierno en AMBA: las mínimas se desploman a 5 grados
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Yacyretá abrió sus compuertas en plena llegada de El Niño
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Súper Niño: cuáles son los problemas que puede generar el fenómeno climático
El fenómeno de El Niño podría alcanzar una intensidad muy fuerte y alterar los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones del planeta. La ONU advierte sobre el riesgo de inundaciones, sequías y calor extremo, con consecuencias para la salud, la producción de alimentos y el acceso al agua.
El Niño.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 14 de octubre
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Qué es "El niño" y "La niña" en el clima, según la OMM
El Niño y La Niña son dos fases opuestas de un fenómeno climático natural que modifica las temperaturas del océano Pacífico y los patrones de lluvia en distintas regiones del mundo. La Organización Meteorológica Mundial explica cómo se producen, cuánto duran y qué consecuencias pueden tener.
Lluvias en Buenos Aires.
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Alerta por El Niño: anticipan las zonas afectadas por lluvias durante el verano 2027
El fenómeno alcanzará al centro y norte de la Argentina. Se esperan precipitaciones por encima de lo habitual durante las vacaciones. Qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
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La alarmante señal detrás de El Niño que anticipa un escenario climático extremo
El calentamiento del Pacífico alcanzó valores extremos y los pronósticos anticipan que el fenómeno llegará a su máxima intensidad hacia fin de año. En Argentina, el impacto podría traducirse en lluvias, crecidas y anegamientos.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 13 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
14:09 | 12/10/2026
El Niño: alerta en Argentina por este fenómeno climático
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una nueva semana de abundante humedad, nubosidad y lluvias dispersas en el centro del país. Las temperaturas continuarán por debajo de los promedios primaverales habituales debido a dos sistemas de presión en la región.
Hay alertas por la crecida de los ríos Uruguay y Paraná.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de esta madrugada
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
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Semana gris, húmeda y con tormentas: la fecha exacta en la que volverá el sol
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó cómo seguirá la primavera, que aún no muestra claras condiciones meteorológicas habituales para esta época del año.