Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 31 de octubre

El clima en Capital Federal se presenta durante la madrugada de este sábado con cielo despejado y una temperatura actual de 15°C. El registro oficial de las 03:00 indica que la sensación térmica también es de 15°C, por lo que el arranque de la jornada se mantiene estable y sin lluvias.

La humedad del 92% es uno de los datos más altos de la madrugada, aunque no se registra niebla. La probabilidad de lluvia es del 0%, la nubosidad alcanza apenas el 5% y la visibilidad de 35 km permite condiciones claras para circular. El viento sopla a 5 km/h, con ráfagas de 13 km/h, y la presión atmosférica se ubica en 1013 hPa.

Con punto de rocío en 13°C y cota de nieve en 3100 m, la actualización del pronóstico del tiempo para Capital Federal no anticipa fenómenos de lluvia en este bloque horario. Las condiciones del cielo despejado y la buena visibilidad son los datos salientes para quienes salen temprano.