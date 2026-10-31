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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 31 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 14 minutos
Clima en Capital Federal: madrugada despejada y fresca con 15°C
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 15°C. La sensación térmica es de 15 °C, por lo que la madrugada se mantiene fresca y agradable.
La humedad alcanza el 92% y la probabilidad de lluvia es del 0%. El punto de rocío se ubica en 13°C y la nubosidad es apenas del 5%. La visibilidad es excelente: 35 km, y no se registra niebla. El viento sopla a 5 km/h con ráfagas de hasta 13 km/h. La presión atmosférica es de 1013 hPa y la cota de nieve se encuentra en 3100 m.
Hace 29 minutos
Clima en Capital Federal: cielo despejado, 15°C y humedad alta
El clima en Capital Federal se presenta durante la madrugada de este sábado con cielo despejado y una temperatura actual de 15°C. El registro oficial de las 03:00 indica que la sensación térmica también es de 15°C, por lo que el arranque de la jornada se mantiene estable y sin lluvias.
La humedad del 92% es uno de los datos más altos de la madrugada, aunque no se registra niebla. La probabilidad de lluvia es del 0%, la nubosidad alcanza apenas el 5% y la visibilidad de 35 km permite condiciones claras para circular. El viento sopla a 5 km/h, con ráfagas de 13 km/h, y la presión atmosférica se ubica en 1013 hPa.
Con punto de rocío en 13°C y cota de nieve en 3100 m, la actualización del pronóstico del tiempo para Capital Federal no anticipa fenómenos de lluvia en este bloque horario. Las condiciones del cielo despejado y la buena visibilidad son los datos salientes para quienes salen temprano.