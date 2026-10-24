Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 24 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 17 minutos
Clima en Capital Federal: 13° con nubes y claros a las 04:00
A las 04:00, el clima en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura de 13°. La sensación térmica es de 11 °C, de acuerdo con el registro oficial de la hora.
La humedad alcanza el 82% y la probabilidad de lluvia es del 0%. El punto de rocío se ubica en 10 °C y la nubosidad llega al 17%.
El viento medio sopla a 13 km/h, con ráfagas de hasta 29 km/h. La visibilidad es de 40 km y la presión atmosférica marca 1012 hPa. No se registra niebla y la cota de nieve se encuentra en 3500 m.
Con nubes y claros y sin lluvias previstas, seguí el pronóstico del tiempo en vivo para conocer cómo evoluciona el clima en Capital Federal.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: 13°, nubes y claros y sin lluvia en la madrugada
A las 04:00, el clima en Capital Federal se presenta con 13° y nubes y claros. La sensación térmica es de 11 °C, por lo que la madrugada arranca fresca y con el abrigo a mano.
El pronóstico del tiempo no muestra lluvia por ahora: la probabilidad de lluvia es del 0%, la humedad llega al 82% y el punto de rocío se ubica en 10 °C. La nubosidad es del 17% y la visibilidad alcanza los 40 km, sin niebla registrada.
El viento sopla a 13 km/h, con ráfagas de hasta 29 km/h. La presión atmosférica es de 1012 hPa y la cota de nieve se mantiene en 3500 m, de acuerdo con el registro oficial de esta hora.
Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal para saber cómo evolucionan las condiciones durante la mañana.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: 13°, nubes y claros y ráfagas de 29 km/h
A las 04:00, el clima en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura de 13°. La sensación térmica es de 11 °C, con una humedad del 82% y un punto de rocío de 10 °C.
La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad alcanza el 17%. La visibilidad es muy buena: 40 km. El viento sopla a 13 km/h, con ráfagas de hasta 29 km/h, mientras la presión atmosférica se mantiene en 1012 hPa. No hay niebla y la cota de nieve está en 3500 m.
Para quienes salen temprano, el pronóstico del tiempo indica una madrugada fresca y sin lluvia en la Ciudad de Buenos Aires. Conviene abrigarse por la sensación térmica de 11 °C y estar atentos a las ráfagas de viento.
Hace 1 hora
Capital Federal arranca la madrugada despejada: 14° y sensación de 11°
La madrugada en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura actual de 14°C, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es más baja: 11°C, por lo que conviene abrigarse si salís en este horario.
La humedad alcanza el 80%, el punto de rocío se ubica en 10°C y la probabilidad de lluvia es del 0%. El cielo permanece con 0% de nubosidad, no hay niebla y la visibilidad es muy buena: 45 km.
El viento sopla con una intensidad media de 14 km/h y presenta ráfagas de 29 km/h. La presión atmosférica marca 1012 hPa y la cota de nieve se ubica en 3500 m.
Con este panorama, el clima en Capital Federal arranca la jornada sin lluvias y con cielo completamente despejado. Seguí la actualización del pronóstico del tiempo en vivo para conocer cómo evolucionan las condiciones hora a hora.
Hace 2 horas
Clima en Capital Federal: madrugada despejada, fresca y con viento moderado
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 14°C. La sensación térmica es de 11°C, por lo que la madrugada se siente fresca en la ciudad.
La humedad alcanza el 80%, con 0% de probabilidad de lluvia y nubosidad en 0%. El viento promedio sopla a 14 km/h, con ráfagas de hasta 29 km/h, mientras la visibilidad llega a 45 km y no se registra niebla.
La presión atmosférica marca 1012 hPa y el punto de rocío se ubica en 10°C. La cota de nieve está en 3500 m. Un panorama estable para seguir el pronóstico del tiempo en Capital Federal, con cielo limpio y condiciones secas.