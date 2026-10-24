Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 24 de octubre

A las 04:00, el clima en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura de 13°. La sensación térmica es de 11 °C, de acuerdo con el registro oficial de la hora.

La humedad alcanza el 82% y la probabilidad de lluvia es del 0%. El punto de rocío se ubica en 10 °C y la nubosidad llega al 17%.

El viento medio sopla a 13 km/h, con ráfagas de hasta 29 km/h. La visibilidad es de 40 km y la presión atmosférica marca 1012 hPa. No se registra niebla y la cota de nieve se encuentra en 3500 m.

Con nubes y claros y sin lluvias previstas, seguí el pronóstico del tiempo en vivo para conocer cómo evoluciona el clima en Capital Federal.