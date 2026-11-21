Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 21 de noviembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Clima en Capital Federal: cielo despejado y 18° a las 04:00
El clima en Capital Federal arranca este bloque de las 04:00 con cielo despejado y una temperatura de 18°. La sensación térmica también es de 18 °C, por lo que el frescor de la madrugada se mantiene parejo en toda la ciudad.
Según el registro oficial, la humedad es del 77%, la probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad apenas alcanza el 4%. El punto de rocío marca 14 °C y la visibilidad llega a 45 km. No se registra niebla.
El viento medio sopla a 10 km/h y las ráfagas pueden llegar a 23 km/h. La presión atmosférica es de 1009 hPa y la cota de nieve se ubica en 3200 m. Para el pronóstico del tiempo en la ciudad, seguí esta cobertura minuto a minuto.
Clima en Capital Federal: madrugada despejada y 18°C a las 04:00
El registro oficial de las 04:00 en Capital Federal confirma una madrugada con cielo despejado y una temperatura de 18°C. La sensación térmica también marca 18 °C, por lo que el aire se siente estable y sin grandes sorpresas para quienes salen temprano.
La humedad es del 77%, el punto de rocío se ubica en 14 °C y la probabilidad de lluvia es del 0%. La nubosidad apenas alcanza el 4%, mientras que la visibilidad llega a 45 km y no hay niebla reportada.
El viento medio sopla a 10 km/h y las ráfagas pueden llegar a 23 km/h. La presión atmosférica es de 1009 hPa y la cota de nieve se mantiene en 3200 m. Con este panorama, el clima en Capital Federal arranca sin alertas por lluvia ni niebla.
Clima en Capital Federal: madrugada despejada, 18° y sin lluvia a las 04:00
El clima en Capital Federal arranca la madrugada con cielo despejado y una temperatura de 18 °C, según el registro oficial de las 04:00. La sensación térmica también es de 18 °C, con una humedad del 77% y una probabilidad de lluvia del 0%.
El pronóstico del tiempo indica que la nubosidad es del 4%, la visibilidad alcanza los 45 km y no se registra niebla. El viento sopla a 10 km/h, con ráfagas de hasta 23 km/h, mientras la presión atmosférica se mantiene en 1009 hPa. El punto de rocío es de 14 °C y la cota de nieve se ubica en 3200 m.
La madrugada en Capital Federal: cielo despejado, 19°C y ráfagas de 24 km/h
La madrugada en Capital Federal arranca con cielo despejado y una temperatura de 19°C, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica se ubica en 18°C, mientras que la humedad alcanza el 77% y la probabilidad de lluvia es del 0%.
El viento sopla con una intensidad media de 11 km/h y ráfagas de hasta 24 km/h. La visibilidad es muy buena: 40 km, sin niebla, con una nubosidad del 2% y una presión atmosférica de 1009 hPa. El punto de rocío marca 15°C y la cota de nieve se sitúa en 3000 m.
Para quienes salen temprano, conviene tener en cuenta el aire fresco de la madrugada. Por ahora, el pronóstico del tiempo no muestra chances de lluvia en este horario y el cielo se mantiene despejado. Seguí la actualización del clima en Capital Federal minuto a minuto en este liveblog.
Capital Federal a las 03:00: cielo despejado, 19° y visibilidad de 40 km
Clima en Capital Federal: la actualización oficial de las 03:00 indica cielo despejado y una temperatura de 19°. La sensación térmica es de 18 °C, con una humedad del 77% y 0% de probabilidad de lluvia.
El parte detalla un punto de rocío de 15 °C, nubosidad del 2% y visibilidad de 40 km. No hay niebla registrada y la cota de nieve se ubica en 3000 m.
El viento medio sopla a 11 km/h, con ráfagas de 24 km/h, mientras la presión atmosférica alcanza los 1009 hPa. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo para conocer la evolución del clima en la ciudad.
Capital Federal a las 03:00: cielo despejado, 19° y visibilidad de 40 km
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 19°. La sensación térmica es de 18 °C, mientras que la humedad alcanza el 77% y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.
El registro oficial indica nubosidad del 2%, visibilidad de 40 km y viento medio de 11 km/h, con ráfagas de hasta 24 km/h. La presión atmosférica es de 1009 hPa y el punto de rocío se ubica en 15 °C.
No se registra niebla y la cota de nieve se sitúa en 3000 m. El registro de las 03:00 no marca lluvia y muestra cielo despejado en Capital Federal.
Clima en Capital Federal: madrugada despejada, 19° y sin lluvia
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es de 18 °C, mientras que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%, según el registro oficial de esta madrugada.
El aire está húmedo: la humedad alcanza el 77% y el punto de rocío se ubica en 15 °C. La nubosidad es mínima, de apenas 2%, y la visibilidad llega a 40 km. No se registra niebla en el reporte meteorológico.
El viento medio sopla a 11 km/h y las ráfagas pueden llegar a 24 km/h. La presión atmosférica es de 1009 hPa y la cota de nieve se sitúa en 3000 m. Una madrugada estable y despejada en la ciudad, para seguir el liveblog del clima minuto a minuto.