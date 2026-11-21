El clima en Capital Federal arranca este bloque de las 04:00 con cielo despejado y una temperatura de 18°. La sensación térmica también es de 18 °C, por lo que el frescor de la madrugada se mantiene parejo en toda la ciudad.

Según el registro oficial, la humedad es del 77%, la probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad apenas alcanza el 4%. El punto de rocío marca 14 °C y la visibilidad llega a 45 km. No se registra niebla.

El viento medio sopla a 10 km/h y las ráfagas pueden llegar a 23 km/h. La presión atmosférica es de 1009 hPa y la cota de nieve se ubica en 3200 m. Para el pronóstico del tiempo en la ciudad, seguí esta cobertura minuto a minuto.