Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 4 de noviembre

A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo parcialmente nuboso y una temperatura de 16°C. La sensación térmica también es de 16 °C, según el registro oficial de la madrugada.

La humedad del 97% acompaña este panorama, con un punto de rocío de 16°C y una probabilidad de lluvia del 10%. La nubosidad es del 70%, la visibilidad llega a 20 km y no hay niebla.

El viento medio es de 9 km/h y las ráfagas alcanzan los 19 km/h. La presión atmosférica es de 1008 hPa y la cota de nieve se ubica en 3200 m. Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal.