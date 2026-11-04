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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 4 de noviembre

En VIVO - Actualizado hace 2 minutos

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 4 de noviembre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.

Hace 2 minutos

Clima en Capital Federal: madrugada húmeda, 16°C y cielo parcialmente nuboso

A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo parcialmente nuboso y una temperatura de 16°C. La sensación térmica también es de 16 °C, según el registro oficial de la madrugada.

La humedad del 97% acompaña este panorama, con un punto de rocío de 16°C y una probabilidad de lluvia del 10%. La nubosidad es del 70%, la visibilidad llega a 20 km y no hay niebla.

El viento medio es de 9 km/h y las ráfagas alcanzan los 19 km/h. La presión atmosférica es de 1008 hPa y la cota de nieve se ubica en 3200 m. Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal.

Hace 17 minutos

Clima en Capital Federal: 16°, cielo parcialmente nuboso y 97% de humedad

La madrugada en Capital Federal se presenta con cielo parcialmente nuboso y una temperatura de 16°C, de acuerdo al registro oficial de las 03:00. La sensación térmica también es de 16 °C, en línea con el termómetro.

La humedad trepa al 97% y el punto de rocío se ubica en 16 °C, mientras la probabilidad de lluvia es apenas del 10%. El cielo tiene una nubosidad del 70% y la visibilidad alcanza los 20 km, sin niebla registrada en la ciudad.

El viento medio es de 9 km/h y las ráfagas llegan a 19 km/h. La presión atmosférica marca 1008 hPa y la cota de nieve se mantiene en 3200 m.

Para quienes salen en la madrugada, el clima en Capital Federal no exige paraguas por ahora: la chance de lluvia es baja. Eso sí, con 97% de humedad y 16°C, conviene abrigarse. Seguí el pronóstico del tiempo minuto a minuto en este liveblog.
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