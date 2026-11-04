Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 4 de noviembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 2 minutos
Clima en Capital Federal: madrugada húmeda, 16°C y cielo parcialmente nuboso
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo parcialmente nuboso y una temperatura de 16°C. La sensación térmica también es de 16 °C, según el registro oficial de la madrugada.
La humedad del 97% acompaña este panorama, con un punto de rocío de 16°C y una probabilidad de lluvia del 10%. La nubosidad es del 70%, la visibilidad llega a 20 km y no hay niebla.
El viento medio es de 9 km/h y las ráfagas alcanzan los 19 km/h. La presión atmosférica es de 1008 hPa y la cota de nieve se ubica en 3200 m. Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal.
Hace 17 minutos
Clima en Capital Federal: 16°, cielo parcialmente nuboso y 97% de humedad
La madrugada en Capital Federal se presenta con cielo parcialmente nuboso y una temperatura de 16°C, de acuerdo al registro oficial de las 03:00. La sensación térmica también es de 16 °C, en línea con el termómetro.
La humedad trepa al 97% y el punto de rocío se ubica en 16 °C, mientras la probabilidad de lluvia es apenas del 10%. El cielo tiene una nubosidad del 70% y la visibilidad alcanza los 20 km, sin niebla registrada en la ciudad.
El viento medio es de 9 km/h y las ráfagas llegan a 19 km/h. La presión atmosférica marca 1008 hPa y la cota de nieve se mantiene en 3200 m.
Para quienes salen en la madrugada, el clima en Capital Federal no exige paraguas por ahora: la chance de lluvia es baja. Eso sí, con 97% de humedad y 16°C, conviene abrigarse. Seguí el pronóstico del tiempo minuto a minuto en este liveblog.