Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 28 de octubre

A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 14°. La sensación térmica es de 13 °C, por lo que la madrugada sigue fresca en la ciudad.

El registro oficial indica 84% de humedad, 0% de probabilidad de lluvia y nubosidad del 2%. El viento sopla a 4 km/h, con ráfagas de 7 km/h, mientras la visibilidad alcanza los 45 km y la presión atmosférica se ubica en 1022 hPa.

No se registra niebla y la cota de nieve está en 2600 m. Con un punto de rocío de 11 °C, la madrugada en Capital Federal sigue con cielo despejado. Seguí la actualización del pronóstico del tiempo para Capital Federal.