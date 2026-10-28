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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 28 de octubre

En VIVO - Actualizado hace 8 minutos

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 28 de octubre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.

Hace 12 minutos

Clima en Capital Federal: madrugada despejada, fresca y con 14 grados

A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 14°. La sensación térmica es de 13 °C, por lo que la madrugada sigue fresca en la ciudad.

El registro oficial indica 84% de humedad, 0% de probabilidad de lluvia y nubosidad del 2%. El viento sopla a 4 km/h, con ráfagas de 7 km/h, mientras la visibilidad alcanza los 45 km y la presión atmosférica se ubica en 1022 hPa.

No se registra niebla y la cota de nieve está en 2600 m. Con un punto de rocío de 11 °C, la madrugada en Capital Federal sigue con cielo despejado. Seguí la actualización del pronóstico del tiempo para Capital Federal.

Hace 1 hora

Capital Federal: cielo despejado y 14° a las 03:00

A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 14°. La sensación térmica es de 13 °C, mientras que la humedad llega al 84% y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.

El parte oficial indica nubosidad del 2%, visibilidad de 45 km y viento medio de 4 km/h, con ráfagas de 7 km/h. La presión atmosférica es de 1022 hPa, el punto de rocío marca 11 °C y no se registra niebla. La cota de nieve se ubica en 2600 m.
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