Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 28 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 12 minutos
Clima en Capital Federal: madrugada despejada, fresca y con 14 grados
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 14°. La sensación térmica es de 13 °C, por lo que la madrugada sigue fresca en la ciudad.
El registro oficial indica 84% de humedad, 0% de probabilidad de lluvia y nubosidad del 2%. El viento sopla a 4 km/h, con ráfagas de 7 km/h, mientras la visibilidad alcanza los 45 km y la presión atmosférica se ubica en 1022 hPa.
No se registra niebla y la cota de nieve está en 2600 m. Con un punto de rocío de 11 °C, la madrugada en Capital Federal sigue con cielo despejado. Seguí la actualización del pronóstico del tiempo para Capital Federal.
Hace 1 hora
Capital Federal: cielo despejado y 14° a las 03:00
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 14°. La sensación térmica es de 13 °C, mientras que la humedad llega al 84% y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.
El parte oficial indica nubosidad del 2%, visibilidad de 45 km y viento medio de 4 km/h, con ráfagas de 7 km/h. La presión atmosférica es de 1022 hPa, el punto de rocío marca 11 °C y no se registra niebla. La cota de nieve se ubica en 2600 m.