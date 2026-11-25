A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 16 °C, por lo que la madrugada se siente fresca pese a la escasa nubosidad, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico del tiempo para este momento indica 0% de probabilidad de lluvia, con humedad del 68% y punto de rocío de 12 °C. La nubosidad es apenas del 2% y la visibilidad alcanza los 45 km, en una noche sin niebla.

El viento medio sopla a 14 km/h, aunque las ráfagas pueden llegar a 32 km/h. La presión atmosférica se mantiene en 1015 hPa y la cota de nieve está en 3200 m. Seguí el minuto a minuto del clima en Buenos Aires en este liveblog.