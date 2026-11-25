Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 25 de noviembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Capital Federal a las 03:00: cielo despejado y 18° con ráfagas de 32 km/h
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 16 °C, por lo que la madrugada se siente fresca pese a la escasa nubosidad, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.
El pronóstico del tiempo para este momento indica 0% de probabilidad de lluvia, con humedad del 68% y punto de rocío de 12 °C. La nubosidad es apenas del 2% y la visibilidad alcanza los 45 km, en una noche sin niebla.
El viento medio sopla a 14 km/h, aunque las ráfagas pueden llegar a 32 km/h. La presión atmosférica se mantiene en 1015 hPa y la cota de nieve está en 3200 m. Seguí el minuto a minuto del clima en Buenos Aires en este liveblog.
Tendencias
Las más vistas