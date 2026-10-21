Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 21 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 8 minutos
Clima en Capital Federal: madrugada con 15° y viento que baja la sensación a 11°
El clima en Capital Federal arranca este bloque con 15 °C a las 03:00 y cielo parcialmente nuboso. La sensación térmica es más baja: 11 °C, por lo que la madrugada se siente fresca pese al termómetro.
El viento de 19 km/h, con ráfagas de 39 km/h, es el factor que más incide en esa diferencia. La humedad del 70%, el punto de rocío de 9 °C y una nubosidad del 59% completan un panorama sin niebla y con visibilidad de 45 km.
La probabilidad de lluvia es del 10%, mientras la presión atmosférica se ubica en 1019 hPa y la cota de nieve alcanza los 3300 m. Para seguir el minuto a minuto del pronóstico del tiempo en la ciudad, esta actualización concentra los datos oficiales de la madrugada.
Hace 22 minutos
Clima en Capital Federal: 15°, sensación de 11° y ráfagas de 39 km/h
El clima en Capital Federal arranca esta madrugada con cielo parcialmente nuboso a las 03:00, una temperatura actual de 15 °C y una sensación térmica de 11 °C. El pronóstico del tiempo marca viento de 19 km/h con ráfagas de 39 km/h, así que conviene abrigarse si se sale temprano.
El registro oficial indica 70% de humedad, 59% de nubosidad y una probabilidad de lluvia de apenas 10%. La visibilidad es buena, de 45 km, no hay niebla y la presión atmosférica se ubica en 1019 hPa. El punto de rocío está en 9 °C y la cota de nieve alcanza los 3300 metros.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: madrugada fresca con 15° y ráfagas de hasta 39 km/h
La madrugada en Capital Federal arranca con el termómetro clavado en 15° y el cielo parcialmente nuboso. El registro oficial de las 03:00 confirma una temperatura que el cuerpo no siente igual: la sensación térmica cae a 11 °C, así que quien salga a la calle a esta hora necesita abrigo.
El responsable de esa diferencia tiene nombre: el viento. Sopla con una velocidad media de 19 km/h y ráfagas de 39 km/h, lo suficiente para enfriar la piel y estirar la brecha entre lo que marca el mercurio y lo que se percibe. Por eso conviene sumar una campera cortaviento antes de abrir la puerta.
El resto de las variables acompaña: la humedad es del 70%, el punto de rocío se ubica en 9 °C y la nubosidad alcanza el 59%. La buena noticia es que no hay niebla y la visibilidad se mantiene en 45 km, de modo que circular por la ciudad no presenta complicaciones por ahora.
La probabilidad de lluvia es apenas del 10%, así que el paraguas no es prioridad en la lista. La presión atmosférica de 1019 hPa sostiene un cuadro estable, con la cota de nieve en 3300 m.
Para los que madrugan, el resumen es simple: el clima en Capital Federal se presenta fresco y ventoso, con 11 °C de sensación térmica y ráfagas que rozan los 40 km/h. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo para ver cómo evoluciona la mañana.