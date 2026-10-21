Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 21 de octubre

La madrugada en Capital Federal arranca con el termómetro clavado en 15° y el cielo parcialmente nuboso. El registro oficial de las 03:00 confirma una temperatura que el cuerpo no siente igual: la sensación térmica cae a 11 °C, así que quien salga a la calle a esta hora necesita abrigo.

El responsable de esa diferencia tiene nombre: el viento. Sopla con una velocidad media de 19 km/h y ráfagas de 39 km/h, lo suficiente para enfriar la piel y estirar la brecha entre lo que marca el mercurio y lo que se percibe. Por eso conviene sumar una campera cortaviento antes de abrir la puerta.

El resto de las variables acompaña: la humedad es del 70%, el punto de rocío se ubica en 9 °C y la nubosidad alcanza el 59%. La buena noticia es que no hay niebla y la visibilidad se mantiene en 45 km, de modo que circular por la ciudad no presenta complicaciones por ahora.

La probabilidad de lluvia es apenas del 10%, así que el paraguas no es prioridad en la lista. La presión atmosférica de 1019 hPa sostiene un cuadro estable, con la cota de nieve en 3300 m.

Para los que madrugan, el resumen es simple: el clima en Capital Federal se presenta fresco y ventoso, con 11 °C de sensación térmica y ráfagas que rozan los 40 km/h. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo para ver cómo evoluciona la mañana.