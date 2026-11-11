Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 11 de noviembre

La madrugada en Capital Federal se mantiene tranquila y con marcas altas para la hora. Según el registro oficial de las 04:00, el termómetro marca 20 °C y la sensación térmica trepa levemente a 21 °C, en una jornada que arranca con el cielo parcialmente nuboso.

La humedad se ubica en el 76% y el punto de rocío en 16 °C, mientras la nubosidad cubre el 61% del cielo porteño. La buena noticia para quienes salen temprano: la probabilidad de lluvia es del 0% y no hay anuncio de precipitaciones en el bloque.

El viento sopla muy débil, con una media de 2 km/h y ráfagas que apenas llegan a 7 km/h. Esa calma ayuda a que la visibilidad sea excelente: 45 km, sin niebla ni bancos de nebla que compliquen la circulación en los accesos a la ciudad.

La presión atmosférica se mantiene en 1017 hPa y la cota de nieve está en 3400 m, un dato de referencia para la cordillera. En la Ciudad, el panorama invita a moverse sin abrigo pesado, aunque con la humedad alta conviene tener una prenda liviana a mano.

El clima en Capital Federal sigue así, estable y sin sobresaltos, con 20 °C y cielo parcialmente nuboso como protagonistas de esta madrugada. Seguí acá la actualización minuto a minuto de los datos oficiales del pronóstico del tiempo.