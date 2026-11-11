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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 11 de noviembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Clima en Capital Federal: madrugada templada y sin lluvia, con buena visibilidad
A las 04:00, el clima en Capital Federal se presenta con 20° y cielo parcialmente nuboso. La sensación térmica es de 21 °C, por lo que la madrugada arranca templada y sin lluvia a la vista.
El pronóstico del tiempo de esta hora indica 0% de probabilidad de lluvia, humedad del 76% y punto de rocío en 16 °C. La nubosidad alcanza el 61%, mientras que la visibilidad se mantiene muy buena: 45 km. No hay niebla registrada.
El viento sopla leve, con una media de 2 km/h y ráfagas de 7 km/h. La presión atmosférica es de 1017 hPa y la cota de nieve se ubica en 3400 m. Conviene seguir la actualización del clima en vivo para saber si cambian las condiciones.
Clima en Capital Federal: madrugada de 20° con cielo parcialmente nuboso y aire quieto
La madrugada en Capital Federal se mantiene tranquila y con marcas altas para la hora. Según el registro oficial de las 04:00, el termómetro marca 20 °C y la sensación térmica trepa levemente a 21 °C, en una jornada que arranca con el cielo parcialmente nuboso.
La humedad se ubica en el 76% y el punto de rocío en 16 °C, mientras la nubosidad cubre el 61% del cielo porteño. La buena noticia para quienes salen temprano: la probabilidad de lluvia es del 0% y no hay anuncio de precipitaciones en el bloque.
El viento sopla muy débil, con una media de 2 km/h y ráfagas que apenas llegan a 7 km/h. Esa calma ayuda a que la visibilidad sea excelente: 45 km, sin niebla ni bancos de nebla que compliquen la circulación en los accesos a la ciudad.
La presión atmosférica se mantiene en 1017 hPa y la cota de nieve está en 3400 m, un dato de referencia para la cordillera. En la Ciudad, el panorama invita a moverse sin abrigo pesado, aunque con la humedad alta conviene tener una prenda liviana a mano.
El clima en Capital Federal sigue así, estable y sin sobresaltos, con 20 °C y cielo parcialmente nuboso como protagonistas de esta madrugada. Seguí acá la actualización minuto a minuto de los datos oficiales del pronóstico del tiempo.
Clima en Capital Federal: la madrugada arranca con 20° y cielo parcialmente nuboso
A las 04:00, el clima en Capital Federal se presenta con 20° de temperatura y una sensación térmica de 21 °C. El cielo está parcialmente nuboso y la nubosidad alcanza el 61%.
La humedad es del 76%, el punto de rocío se ubica en 16 °C y la probabilidad de lluvia es del 0%. El viento sopla leve, con una velocidad media de 2 km/h y ráfagas de 7 km/h.
La visibilidad es muy buena: 45 km. La presión atmosférica marca 1017 hPa, no hay niebla y la cota de nieve se mantiene en 3400 m. Seguimos monitoreando las condiciones para el resto de la madrugada.
Capital Federal en la madrugada: 20°, parcialmente nuboso y sin lluvia
A las 04:00, el clima en Capital Federal se mantiene estable: la temperatura actual es de 20°, con una sensación térmica de 21 °C y cielo parcialmente nuboso. La humedad es del 76% y la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se registran precipitaciones en este bloque.
El informe oficial indica 61% de nubosidad, punto de rocío de 16 °C y visibilidad de 45 km. El viento medio es de 2 km/h, con ráfagas de 7 km/h, mientras que la presión atmosférica se ubica en 1017 hPa.
No hay niebla y la cota de nieve se sitúa en 3400 m. Para quienes salen temprano, el dato clave es que sigue sin llover y la visibilidad es amplia. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo para ver cómo evoluciona el clima en Capital Federal durante la jornada.
Clima en Capital Federal: 20° y cielo parcialmente nuboso a las 03:00
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta estable, con una temperatura actual de 20°C y una sensación térmica de 21°C. El cielo está parcialmente nuboso, con una nubosidad del 70%, en una madrugada sin niebla y con buena visibilidad.
La humedad alcanza el 75% y el punto de rocío se ubica en 15°C. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones en este bloque. El viento medio es leve, de 4 km/h, con ráfagas de hasta 11 km/h.
La presión atmosférica es de 1017 hPa y la visibilidad llega a 45 km. La cota de nieve se mantiene en 3500 m. Seguí el liveblog para conocer las próximas actualizaciones del clima en Capital Federal.
Clima en Capital Federal: madrugada parcialmente nubosa, sin lluvia y con 20°
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con 20° y cielo parcialmente nuboso. La sensación térmica es de 21 °C, según el registro oficial horario.
La humedad alcanza el 75%, el punto de rocío se ubica en 15 °C y la probabilidad de lluvia es del 0%. No hay niebla y la visibilidad llega a 45 km.
El viento sopla a 4 km/h, con ráfagas de 11 km/h. La nubosidad es del 70%, la presión atmosférica marca 1017 hPa y la cota de nieve se mantiene en 3500 m.
Madrugada en Capital Federal: 20°, parcialmente nuboso y 0% de lluvia
El pronóstico del tiempo en Capital Federal se actualiza con el registro oficial de las 03:00: el clima se presenta parcialmente nuboso, con una temperatura de 20° y una sensación térmica de 21 °C. La humedad es del 75% y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.
En detalle, la nubosidad alcanza el 70%, el punto de rocío se ubica en 15 °C y la visibilidad es de 45 km. El viento sopla a 4 km/h, con ráfagas de hasta 11 km/h, mientras la presión atmosférica marca 1017 hPa.
No se registra niebla y la cota de nieve se sitúa en 3500 m. Para esta hora de la madrugada, el panorama en la ciudad queda marcado por el cielo parcialmente nuboso y la ausencia de lluvias, según los datos oficiales.
Capital Federal registra 20° y cielo parcialmente nuboso: no se esperan lluvias
A las 03:00, el clima en Capital Federal se mantiene con cielo parcialmente nuboso y una temperatura de 20°. La sensación térmica alcanza los 21 °C, por lo que la madrugada se presenta templada y sin lluvia.
Según el registro oficial, la humedad es del 75%, el punto de rocío se ubica en 15 °C y la probabilidad de lluvia es del 0%. La nubosidad llega al 70% y la visibilidad es de 45 km, con ausencia de niebla.
El viento medio sopla a 4 km/h, con ráfagas de 11 km/h. La presión atmosférica marca 1017 hPa y la cota de nieve se sitúa en 3500 m. Un panorama estable para seguir en vivo la actualización del pronóstico del tiempo en la ciudad.