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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 27 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 8 minutos
Capital Federal sigue cubierta y sin lluvia: 13° y sensación de 11°
A las 03:00, el registro oficial del clima en Capital Federal marcó 13° con cielo cubierto y una sensación térmica de 11 °C. La madrugada se mantiene sin lluvia: la probabilidad de precipitaciones es del 0% y la humedad llega al 79%.
El viento medio sopla a 8 km/h, con ráfagas de hasta 16 km/h, mientras la presión atmosférica se ubica en 1020 hPa. La visibilidad es de 40 km y no se registra niebla, según los datos oficiales de la hora.
Con 99% de nubosidad, el panorama en la ciudad sigue dominado por el cielo cubierto. El punto de rocío es de 10 °C y la cota de nieve se mantiene en 3300 m, sin probabilidad de lluvia en este bloque de actualización.
Hace 23 minutos
Clima en Capital Federal: madrugada cubierta, 13° y sensación de 11°
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo cubierto y una temperatura de 13°. La sensación térmica es de 11 °C, por lo que la madrugada se siente fresca en la ciudad.
El pronóstico del tiempo indica 0% de probabilidad de lluvia en este horario. La humedad llega al 79%, el punto de rocío se ubica en 10 °C y la nubosidad alcanza el 99%, en un contexto de cielo totalmente cubierto.
El viento sopla a 8 km/h, con ráfagas de hasta 16 km/h. La visibilidad es de 40 km, la presión atmosférica marca 1020 hPa y no se registra niebla. La cota de nieve se mantiene en 3300 m.