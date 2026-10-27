Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 27 de octubre

A las 03:00, el registro oficial del clima en Capital Federal marcó 13° con cielo cubierto y una sensación térmica de 11 °C. La madrugada se mantiene sin lluvia: la probabilidad de precipitaciones es del 0% y la humedad llega al 79%.

El viento medio sopla a 8 km/h, con ráfagas de hasta 16 km/h, mientras la presión atmosférica se ubica en 1020 hPa. La visibilidad es de 40 km y no se registra niebla, según los datos oficiales de la hora.

Con 99% de nubosidad, el panorama en la ciudad sigue dominado por el cielo cubierto. El punto de rocío es de 10 °C y la cota de nieve se mantiene en 3300 m, sin probabilidad de lluvia en este bloque de actualización.