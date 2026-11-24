A las 04:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo cubierto y una temperatura de 20 °C. La sensación térmica también es de 20 °C.

La humedad llega al 67% y el punto de rocío se ubica en 14 °C. La nubosidad es del 100%, mientras que la probabilidad de lluvia sigue en 0%. No se registra niebla y la visibilidad alcanza los 45 km.

El viento sopla con una media de 6 km/h y ráfagas de hasta 15 km/h. La presión atmosférica es de 1009 hPa y la cota de nieve se ubica en 3000 m. Seguí la actualización del pronóstico del tiempo para conocer cómo evolucionan las condiciones.