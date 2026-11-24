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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 24 de noviembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Clima en Capital Federal: cielo cubierto y 20° con 0% de lluvia a las 04:00
A las 04:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo cubierto y una temperatura de 20 °C. La sensación térmica también es de 20 °C.
La humedad llega al 67% y el punto de rocío se ubica en 14 °C. La nubosidad es del 100%, mientras que la probabilidad de lluvia sigue en 0%. No se registra niebla y la visibilidad alcanza los 45 km.
El viento sopla con una media de 6 km/h y ráfagas de hasta 15 km/h. La presión atmosférica es de 1009 hPa y la cota de nieve se ubica en 3000 m. Seguí la actualización del pronóstico del tiempo para conocer cómo evolucionan las condiciones.
Madrugada cubierta en Capital Federal: 20°, 67% de humedad y 0% de lluvia
A las 04:00 de este martes, el clima en Capital Federal se presenta cubierto y con una temperatura de 20 °C. La sensación térmica también es de 20 °C, por lo que la madrugada se percibe acorde al termómetro.
El pronóstico del tiempo para esta hora indica 0% de probabilidad de lluvia. La humedad llega al 67% y el punto de rocío se ubica en 14 °C, mientras la nubosidad cubre el 100% del cielo.
En cuanto al viento, sopla a 6 km/h con ráfagas de hasta 15 km/h. La visibilidad es amplia: 45 km. La presión atmosférica marca 1009 hPa y no se registra niebla. La cota de nieve se mantiene en 3000 m.
Clima en Capital Federal: madrugada cubierta con 20°C y 0% de lluvia
El clima en Capital Federal se presenta con cielo cubierto en el registro oficial de las 04:00. La temperatura actual es de 20°C y la sensación térmica también marca 20°C.
La humedad alcanza el 67%, el punto de rocío se ubica en 14°C y la probabilidad de lluvia es del 0%. La nubosidad llega al 100%, mientras que la visibilidad se mantiene amplia, con 45 km.
El viento medio sopla a 6 km/h y las ráfagas alcanzan los 15 km/h. La presión atmosférica es de 1009 hPa, no se registra niebla y la cota de nieve está en 3000 m.
Para el arranque de la jornada, el pronóstico del tiempo en Capital Federal muestra un panorama sin lluvias y con aire húmedo. Seguí el minuto a minuto del clima en vivo para conocer si estas condiciones se mantienen durante la mañana.
Capital Federal a las 04:00: cielo cubierto, 20°C y viento suave
La madrugada en Capital Federal sigue con cielo cubierto y una temperatura de 20°C, según el registro oficial de las 04:00. La sensación térmica también es de 20°C, por lo que el arranque del día se presenta estable y sin grandes cambios en la percepción del aire.
La humedad alcanza el 67%, mientras que la probabilidad de lluvia es del 0%. El punto de rocío se ubica en 14°C y la nubosidad llega al 100%, marcando un cielo totalmente cubierto sobre la ciudad.
El viento sopla a 6 km/h, con ráfagas de hasta 15 km/h. La visibilidad es buena: 45 km. La presión atmosférica es de 1009 hPa, no hay niebla y la cota de nieve se mantiene en 3000 m.
Para quienes salen temprano, el pronóstico del tiempo en Capital Federal muestra una madrugada sin lluvia y con aire húmedo. Conviene seguir las actualizaciones del liveblog para conocer cómo evoluciona el clima durante la mañana.
Clima en Capital Federal: 20°C, cielo cubierto y 0% de lluvia en la madrugada
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo cubierto y una temperatura de 20°C. La sensación térmica también es de 20 °C, mientras que la humedad llega al 68% y la nubosidad es del 100%.
Para quienes circulan en la madrugada, el dato clave es que la probabilidad de lluvia es del 0% y la visibilidad alcanza los 45 km. El viento sopla a 7 km/h, con ráfagas de 16 km/h, y la presión atmosférica se ubica en 1009 hPa.
El punto de rocío está en 14 °C, no se registra niebla y la cota de nieve se ubica en 3000 m. Una actualización para seguir el pronóstico del tiempo en vivo en la ciudad.
Clima en Capital Federal: cielo cubierto, 20° y 0% de lluvia en la madrugada
El clima en Capital Federal arranca la madrugada con el cielo cubierto y una temperatura de 20 °C a las 03:00. La sensación térmica también es de 20 °C y la humedad se mantiene en 68%.
El pronóstico del tiempo para este registro oficial indica una probabilidad de lluvia del 0% y una nubosidad del 100%. El punto de rocío se ubica en 14 °C, no hay niebla y la visibilidad alcanza los 45 km.
El viento medio sopla a 7 km/h, con ráfagas de hasta 16 km/h. La presión atmosférica es de 1009 hPa y la cota de nieve se mantiene en 3000 m, en una madrugada sin lluvias previstas para Capital Federal.
Clima en Capital Federal: madrugada cubierta, 20° y sin probabilidad de lluvia
La madrugada en Capital Federal se registra con cielo cubierto a las 03:00. La temperatura actual es de 20° y la sensación térmica también marca 20 °C, con una humedad del 68%.
Por ahora, la probabilidad de lluvia es del 0%. El punto de rocío se ubica en 14 °C y la nubosidad alcanza el 100%. La visibilidad llega a 45 km y no se registra niebla.
El viento medio sopla a 7 km/h, con ráfagas de 16 km/h. La presión atmosférica es de 1009 hPa y la cota de nieve se ubica en 3000 m. Seguí la actualización del clima en Capital Federal para conocer cómo evolucionan las condiciones durante la madrugada.
Capital Federal, madrugada cubierta y 20°: sin lluvia y con buena visibilidad
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo cubierto y una temperatura de 20 °C. La sensación térmica también es de 20 °C, mientras que la humedad alcanza el 68%.
La probabilidad de lluvia es del 0% y el punto de rocío se ubica en 14 °C. La nubosidad cubre el 100% del cielo. No hay niebla y la visibilidad llega a 45 km.
El viento medio sopla a 7 km/h, con ráfagas de hasta 16 km/h. La presión atmosférica es de 1009 hPa y la cota de nieve se mantiene en 3000 m. Así se registra el pronóstico del tiempo en Capital Federal en esta actualización de las 03:00.