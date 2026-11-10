Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 10 de noviembre

La madrugada en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura actual de 19°, de acuerdo con el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es de 16 °C, por lo que se siente algo más fresco que lo que marca el termómetro.

El panorama de las últimas horas indica una humedad del 69%, un punto de rocío de 13 °C y una probabilidad de lluvia del 0%. La nubosidad es del 0% y la visibilidad alcanza los 50 km, en una noche sin niebla.

El viento medio es de 15 km/h y las ráfagas llegan a 33 km/h. La presión atmosférica se ubica en 1020 hPa y la cota de nieve está en 4100 m. Un dato clave para quienes circulan temprano: el clima en Capital Federal se mantiene despejado y sin lluvias según este registro oficial.