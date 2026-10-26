Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 26 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 14 minutos
La madrugada porteña arranca con 9°C y cielo despejado
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura actual de 9°C. La sensación térmica es de 7°C, por lo que la madrugada se siente fría en la ciudad.
El registro oficial indica 88% de humedad, 0% de probabilidad de lluvia y 4% de nubosidad. El punto de rocío está en 7°C, la visibilidad alcanza 35 km y no se registra niebla. El viento sopla a 8 km/h, con ráfagas de hasta 15 km/h, mientras la presión atmosférica es de 1022 hPa y la cota de nieve se ubica en 2100 m.
Hace 1 hora
Madrugada despejada en Capital Federal: 9° y sensación térmica de 7°
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 9°. La sensación térmica es de 7 °C, por lo que la madrugada se siente fría en la ciudad.
Según el registro oficial, la humedad alcanza el 88% y la probabilidad de lluvia es del 0%. El punto de rocío se ubica en 7 °C y la nubosidad es apenas del 4%.
El viento sopla a 8 km/h, con ráfagas de 15 km/h. La visibilidad es de 35 km, no hay niebla y la presión atmosférica es de 1022 hPa. La cota de nieve se mantiene en 2100 m.