Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 26 de octubre

A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura actual de 9°C. La sensación térmica es de 7°C, por lo que la madrugada se siente fría en la ciudad.

El registro oficial indica 88% de humedad, 0% de probabilidad de lluvia y 4% de nubosidad. El punto de rocío está en 7°C, la visibilidad alcanza 35 km y no se registra niebla. El viento sopla a 8 km/h, con ráfagas de hasta 15 km/h, mientras la presión atmosférica es de 1022 hPa y la cota de nieve se ubica en 2100 m.