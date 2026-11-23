Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 23 de noviembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Clima en Capital Federal: madrugada con 19°, nubes y claros y 0% de lluvia
A las 04:00, el clima en Capital Federal se presenta con 19° y nubes y claros. La sensación térmica es de 18 °C, la humedad llega al 63% y la probabilidad de lluvia es del 0%, de acuerdo con el registro oficial de esta madrugada.
El viento medio sopla a 7 km/h y las ráfagas alcanzan los 16 km/h. La visibilidad es de 50 km, la nubosidad es del 41% y no se registra niebla. La presión atmosférica marca 1009 hPa, el punto de rocío se ubica en 12 °C y la cota de nieve está en 3500 m.
Clima en Capital Federal: madrugada con nubes y claros y 20°
Esta actualización del pronóstico del tiempo en Capital Federal registra a las 03:00 una temperatura de 20° con nubes y claros. La sensación térmica es de 19 °C, la humedad alcanza el 60% y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.
El panorama de la madrugada porteña muestra una nubosidad del 13%, visibilidad de 50 km y niebla: no. El viento medio sopla a 8 km/h, con ráfagas de 18 km/h, mientras la presión atmosférica es de 1009 hPa y el punto de rocío se ubica en 12 °C.
Con cota de nieve en 3400 m y cielo con nubes y claros, la actualización del clima en Capital Federal a esta hora no registra lluvias y deja una madrugada estable, según los datos oficiales del bloque.
Capital Federal a las 03:00: nubes y claros con 20° y sin lluvia
A las 03:00, el registro oficial en Capital Federal marca una temperatura de 20°. El cielo se presenta con nubes y claros, la sensación térmica es de 19 °C y la humedad alcanza el 60%.
La probabilidad de lluvia es del 0%, el punto de rocío se ubica en 12 °C y la nubosidad es del 13%. La visibilidad llega a 50 km, mientras que el viento medio sopla a 8 km/h y las ráfagas alcanzan los 18 km/h. La presión atmosférica es de 1009 hPa, no hay niebla y la cota de nieve está en 3400 m.
Capital Federal: 20°, nubes y claros y 0% de lluvia a las 03:00
La madrugada en Capital Federal se presenta con 20° y nubes y claros a las 03:00, de acuerdo con los datos oficiales de la hora. La sensación térmica es de 19 °C y la humedad alcanza el 60%.
La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones en este bloque. El punto de rocío se ubica en 12 °C y la nubosidad es del 13%.
La visibilidad es de 50 km, sin niebla, y el viento sopla con una media de 8 km/h y ráfagas de 18 km/h. La presión atmosférica marca 1009 hPa y la cota de nieve se mantiene en 3400 m.
Para seguir el pronóstico del tiempo y las próximas actualizaciones del clima en Capital Federal, mantenete atento a este liveblog.
Capital Federal a las 03:00: 20°, nubes y claros y 0% de lluvia
El registro oficial de las 03:00 en Capital Federal muestra 20° con nubes y claros. La sensación térmica es de 19 °C y la humedad alcanza el 60%, en una madrugada sin lluvia: la probabilidad es del 0%.
El cielo presenta un 13% de nubosidad y la visibilidad llega a 50 km, sin niebla. El viento medio sopla a 8 km/h, con ráfagas de hasta 18 km/h, mientras la presión atmosférica marca 1009 hPa.
Con punto de rocío en 12 °C y cota de nieve en 3400 m, el pronóstico del tiempo en Capital Federal suma estos datos oficiales para seguir el clima en vivo durante la madrugada.