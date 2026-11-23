A las 04:00, el clima en Capital Federal se presenta con 19° y nubes y claros. La sensación térmica es de 18 °C, la humedad llega al 63% y la probabilidad de lluvia es del 0%, de acuerdo con el registro oficial de esta madrugada.

El viento medio sopla a 7 km/h y las ráfagas alcanzan los 16 km/h. La visibilidad es de 50 km, la nubosidad es del 41% y no se registra niebla. La presión atmosférica marca 1009 hPa, el punto de rocío se ubica en 12 °C y la cota de nieve está en 3500 m.