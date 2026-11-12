Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 12 de noviembre

A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 21°. La sensación térmica es de 22 °C, por lo que la madrugada porteña se mantiene agradable y sin lluvia.

El pronóstico del tiempo en Buenos Aires indica 0% de probabilidad de lluvia, nubosidad del 0% y visibilidad de 45 km. La humedad alcanza el 79% y el punto de rocío se ubica en 17 °C. No hay niebla y la cota de nieve está en 4300 m.

El viento sopla con una intensidad media de 8 km/h y ráfagas de 17 km/h. La presión atmosférica es de 1015 hPa, en una madrugada con cielo totalmente despejado y condiciones estables en la Ciudad.