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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 12 de noviembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Clima en Capital Federal: madrugada despejada con 21° y buena visibilidad
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 21°. La sensación térmica es de 22 °C, por lo que la madrugada porteña se mantiene agradable y sin lluvia.
El pronóstico del tiempo en Buenos Aires indica 0% de probabilidad de lluvia, nubosidad del 0% y visibilidad de 45 km. La humedad alcanza el 79% y el punto de rocío se ubica en 17 °C. No hay niebla y la cota de nieve está en 4300 m.
El viento sopla con una intensidad media de 8 km/h y ráfagas de 17 km/h. La presión atmosférica es de 1015 hPa, en una madrugada con cielo totalmente despejado y condiciones estables en la Ciudad.
Clima en Capital Federal: cielo despejado, 21°C y 0% de lluvia a las 03:00
A las 03:00, el clima en Capital Federal se mantiene estable: cielo despejado, 21°C de temperatura y una sensación térmica de 22°C. La madrugada avanza sin lluvia, con 0% de probabilidad, y sin niebla, según los datos oficiales de la hora.
La humedad es del 79% y el punto de rocío marca 17°C. La nubosidad es del 0% y la visibilidad alcanza los 45 km, por lo que la ciudad se presenta bien despejada. El viento medio sopla a 8 km/h, con ráfagas de hasta 17 km/h, mientras la presión atmosférica se ubica en 1015 hPa.
Con estas condiciones, la cota de nieve se sitúa en 4300 m y no se registran fenómenos de niebla. Se trata de una actualización del pronóstico del tiempo para Capital Federal a las 03:00, con cielo despejado y 0% de lluvia.