Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 8 de noviembre

La Capital Federal arranca la madrugada de este domingo con cielo despejado y una temperatura de 12°, de acuerdo con el registro oficial de las 04:00. La sensación térmica es de 10 °C, por lo que conviene abrigarse si salís temprano.

El clima en Capital Federal se mantiene sin lluvia: la probabilidad de precipitaciones es del 0% y la nubosidad es del 0%. La humedad alcanza el 77%, con un punto de rocío de 8 °C. No hay niebla y la visibilidad es muy buena, de 45 km.

El viento medio es de 6 km/h, con ráfagas de hasta 13 km/h. La presión atmosférica es de 1026 hPa y la cota de nieve se ubica en 3000 m. Para el arranque del día, el pronóstico del tiempo en la ciudad muestra condiciones estables y frescas.