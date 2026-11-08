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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 8 de noviembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Capital Federal: madrugada despejada, 12° y sensación térmica de 10 °C
La Capital Federal arranca la madrugada de este domingo con cielo despejado y una temperatura de 12°, de acuerdo con el registro oficial de las 04:00. La sensación térmica es de 10 °C, por lo que conviene abrigarse si salís temprano.
El clima en Capital Federal se mantiene sin lluvia: la probabilidad de precipitaciones es del 0% y la nubosidad es del 0%. La humedad alcanza el 77%, con un punto de rocío de 8 °C. No hay niebla y la visibilidad es muy buena, de 45 km.
El viento medio es de 6 km/h, con ráfagas de hasta 13 km/h. La presión atmosférica es de 1026 hPa y la cota de nieve se ubica en 3000 m. Para el arranque del día, el pronóstico del tiempo en la ciudad muestra condiciones estables y frescas.
Madrugada despejada en Capital Federal: 12° y sensación de 10°C a las 04:00
La madrugada en Capital Federal arranca con cielo despejado y una temperatura de 12° a las 04:00. La sensación térmica es más baja, de 10 °C, por lo que conviene salir abrigado si te movés temprano.
El pronóstico del tiempo no prevé lluvias: la probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad también marca 0%. La humedad es del 77%, con punto de rocío en 8 °C, mientras la visibilidad alcanza los 45 km y no se registra niebla.
El viento promedio es de 6 km/h, con ráfagas de 13 km/h. La presión atmosférica se mantiene en 1026 hPa y la cota de nieve está en 3000 m. Un comienzo de jornada estable y bien despejado en la ciudad.
Capital Federal madruga con cielo despejado, 12° y sensación de 10°
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura actual de 12°. La sensación térmica es de 10 °C, por lo que la madrugada se siente fresca en la ciudad.
El informe oficial indica 74% de humedad, 0% de probabilidad de lluvia y nubosidad en 0%. El punto de rocío se ubica en 7 °C y la visibilidad alcanza los 45 km, en una condición sin niebla reportada.
El viento medio sopla a 7 km/h, con ráfagas de 14 km/h. La presión atmosférica es de 1026 hPa y la cota de nieve se mantiene en 3000 m. Seguí la actualización del clima en Capital Federal minuto a minuto.
Fresco y despejado: Capital Federal registra 12° a las 03:00
El clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado en el registro oficial de las 03:00. La temperatura actual es de 12° y la nubosidad se mantiene en 0%.
La sensación térmica es de 10 °C, por lo que el aire se siente fresco. La humedad alcanza el 74%, el punto de rocío marca 7 °C y la probabilidad de lluvia es del 0%. No hay niebla y la visibilidad llega a 45 km.
El viento medio sopla a 7 km/h, con ráfagas de 14 km/h. La presión atmosférica es de 1026 hPa y la cota de nieve se ubica en 3000 m. Seguí el minuto a minuto del pronóstico del tiempo en este liveblog.
Clima en Capital Federal: cielo despejado y 12° a las 03:00, sin lluvia
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 12°. La sensación térmica es de 10 °C, por lo que la madrugada se siente fresca pero sin sobresaltos.
La humedad alcanza el 74%, el punto de rocío se ubica en 7 °C y la probabilidad de lluvia es del 0%. La nubosidad es del 0% y la visibilidad llega a 45 km, con niebla descartada para este horario.
El viento medio sopla a 7 km/h y las ráfagas alcanzan los 14 km/h. La presión atmosférica es de 1026 hPa y la cota de nieve se mantiene en 3000 m. Seguí el minuto a minuto del pronóstico del tiempo para planificar tu jornada.
Clima en Capital Federal: madrugada despejada, 12°C y sin lluvia
La Capital Federal atraviesa la madrugada de este registro oficial de las 03:00 con cielo despejado y una temperatura actual de 12°C. La sensación térmica es de 10°C, por lo que el aire se siente fresco y conviene abrigarse si salís en este horario.
Según los datos disponibles, la humedad alcanza el 74%, el punto de rocío se ubica en 7°C y la probabilidad de lluvia es del 0%. La nubosidad es del 0%, no hay niebla y la visibilidad llega a 45 km, condiciones que dejan una madrugada bien limpia en el cielo porteño.
El viento medio sopla a 7 km/h y las ráfagas llegan a 14 km/h. La presión atmosférica es de 1026 hPa y la cota de nieve se mantiene en 3000 m. Con cielo despejado y sin lluvia prevista, el arranque del día en Capital Federal sigue estable y fresco.