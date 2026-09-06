Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 6 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 5 minutos
Amanecer gélido en Capital Federal: 4° de temperatura, sensación térmica de 0° y cielo despejado
Actualización de las 04:00 en Capital Federal: el termómetro marca 4° con cielo despejado y una sensación térmica de 0°. La humedad es del 79% y el viento medio alcanza los 15 km/h, con ráfagas de 30 km/h.
Hay 0% de probabilidad de lluvia y 0% de nubosidad. La visibilidad es de 45 km, no se registra niebla y el punto de rocío se mantiene en 0°, un combo que deja la Ciudad completamente despejada.
La presión atmosférica es de 1032 hPa y la cota de nieve está en 700 metros. Con estas condiciones, el pronóstico del tiempo para este domingo arranca seco y frío desde la madrugada.
Hace 19 minutos
Madrugada porteña: 4°, sensación térmica de 0° y cielo despejado
Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 04:00 de este domingo 6 de septiembre el clima en Capital Federal presenta una temperatura de 4°, con cielo despejado y una sensación térmica de 0°. La humedad es del 79% y el viento medio es de 15 km/h, con ráfagas de 30 km/h.
Con una probabilidad de lluvia del 0% y nubosidad del 0%, la madrugada de este domingo se mantiene estable y sin precipitaciones. La visibilidad alcanza los 45 km, no se registra niebla y la presión atmosférica es de 1032 hPa.
La cota de nieve se ubica en 700 metros. Así es el panorama del clima en Capital Federal a las 04:00. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo durante toda la jornada.
Hace 1 hora
El domingo arranca con 4°, cielo despejado y sensación térmica de 0° en Capital Federal
En la Capital Federal, el domingo se presenta con un ambiente frío y despejado: a las 4, el Servicio Meteorológico Nacional registra 4° de temperatura y una sensación térmica de 0°.
La humedad es del 79% y la presión atmosférica llega a 1032 hPa, mientras el viento sopla a 15 km/h con ráfagas de 30 km/h. Con 0% de probabilidad de lluvia, el cielo despejado se mantiene sobre la Ciudad, con visibilidad de 45 kilómetros y nubosidad nula.
No hay niebla, el punto de rocío está en 0° y la cota de nieve se ubica en 700 metros. Así, el pronóstico del tiempo confirma un clima frío pero estable en Buenos Aires.
Hace 1 hora
El frío no afloja en Capital Federal: domingo con cielo despejado y 4° de madrugada
Arrancamos la cobertura del clima de este domingo 6 de septiembre con una madrugada fría en Capital Federal. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 03:00 la temperatura actual es de 4°, la sensación térmica baja hasta 1° y el cielo despejado domina la Ciudad.
La humedad es del 78%, la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% y la nubosidad es del 0%, con una visibilidad de 45 kilómetros. El viento medio corre a 15 km/h y presenta ráfagas de 31 km/h, un detalle que intensifica la sensación térmica.
Además, la presión atmosférica alcanza los 1032 hPa y la cota de nieve está en 700 metros. Con este panorama, el abrigo sigue siendo protagonista durante la madrugada porteña. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el cielo despejado como condición dominante, sin lluvias a la vista para esta hora.
Hace 1 hora
El frío es protagonista en Capital Federal: 4°, cielo despejado y sensación térmica de 1°C
La madrugada de este domingo 6 de septiembre en Capital Federal tiene un protagonista claro: el frío. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, a las 03:00 la temperatura es de 4° y la sensación térmica es de 1°C. El cielo despejado se impone sobre la Ciudad, con una nubosidad del 0% y una visibilidad de 45 kilómetros.
La humedad alcanza el 78%, mientras que el viento medio sopla a 15 km/h con ráfagas de hasta 31 km/h. La presión atmosférica es de 1032 hPa, no se registra niebla y el punto de rocío se ubica en 1°C. La probabilidad de lluvia es del 0% y la cota de nieve se encuentra en 700 metros.
Si vas a salir, el abrigo no puede faltar: en este momento se registran 4° de temperatura y una sensación térmica de 1°C en plena Capital Federal.
Hace 1 hora
La madrugada arranca con 4°, sensación térmica de 1° y cielo despejado en Capital Federal
Actualización de las 03:00: Capital Federal vive una madrugada de invierno, con 4° de temperatura y 1° de sensación térmica. El cielo despejado domina la escena y el Servicio Meteorológico Nacional indica 0% de probabilidad de lluvia para esta hora.
La humedad alcanza el 78%, el viento medio es de 15 km/h y las ráfagas tocan los 31 km/h, un dato a tener en cuenta para quien esté en la calle. La visibilidad es muy buena: 45 km, con nubosidad nula y presión atmosférica de 1032 hPa.
No hay niebla, el punto de rocío está en 1°C y la cota de nieve llega a 700 metros. En la city, el frío se siente fuerte a esta hora: el clima en Capital Federal llega despejado, estable y helado, sin lluvia. Abrigate bien si salís.
Hace 2 horas
Cielo despejado y frío intenso: así arrancó la madrugada en Capital Federal
La madrugada de este domingo se presenta en Capital Federal con cielo despejado. A las 03:00, el termómetro marcó 4° de temperatura actual y la sensación térmica es de 1°C.
La humedad es del 78% y la probabilidad de lluvia es de 0%. El punto de rocío se ubica en 1°C y la nubosidad es del 0%, con una visibilidad de 45 km y sin niebla.
El viento sopla a 15 km/h con ráfagas de 31 km/h, mientras la presión atmosférica se ubica en 1032 hPa. La cota de nieve está en 700 metros.
Para esta hora, el abrigo sigue siendo clave: 4° reales y 1° de sensación térmica en la ciudad. Seguí el clima en Capital Federal y el pronóstico del tiempo en vivo.
Hace 16 horas
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 5 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
06:41 | 04/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: amanecer despejado y frío en el AMBA
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
11:54 | 03/09/2026
"El evento de El Niño se está volviendo gigantesco": la dura advertencia de la ONU
La Organización Meteorológica Mundial advirtió que el fenómeno climático se intensificará durante los próximos meses y alcanzará su mayor intensidad hacia fin de año.
06:28 | 03/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: cómo sigue el pronóstico del tiempo en AMBA
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
19:58 | 02/09/2026
Tormentas en Buenos Aires: a qué hora empieza a llover y dónde rigen las alertas amarillas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que habrá fuertes vientos y nevadas en varias provincias. Se esperan fuertes precipitaciones para la madrugada de este miércoles.
15:44 | 02/09/2026
El Conicet creó una nueva herramienta para saber cómo El Niño afectará al campo argentino
Se trata de una plataforma gratuita que permite conocer cómo respondió históricamente El Niño y la Niña en cada región productiva de la Argentina.
07:05 | 02/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
15:33 | 01/09/2026
Regreso del frío polar: confirmaron cuándo será el día más helado de la semana
Septiembre comenzó con condiciones estables y temperaturas primaverales. Sin embargo, habrá cambios de cara al fin de semana y el termómetro descenderá de manera abrupta antes del sábado.
06:54 | 01/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
16:55 | 31/08/2026
Agosto cierra con un frente frío que reactivará lluvias y ráfagas intensas
Este lunes arrancó con una mañana fresca, húmeda y con nubosidad. El inicio de semana en Buenos Aires se vive con un ambiente húmedo, sin lluvias y con una temperatura que invita a abrigarse antes de salir. Pero las condiciones cambiarán a partir del martes.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 31 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
16:55 | 30/08/2026
Fenómeno El Niño: advierten por el impacto sobre los suelos saturados en Santa Fe
El Instituto Nacional del Agua (INA) advirtió que el inicio de un período húmedo en el Litoral traerá severas complicaciones para la región y alertó sobre los riesgos asociados al incremento del caudal de los ríos.
16:52 | 30/08/2026
Frío polar: el invierno sigue y vuelven las bajas temperaturas en casi todo el país
La primera semana de septiembre mantendrá cierta estabilidad meteorológica, pero el ingreso de una masa de aire frío de origen polar cambiará las condiciones en los próximos días.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 30 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 29 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.