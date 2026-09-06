Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 6 de septiembre

Actualización de las 04:00 en Capital Federal: el termómetro marca 4° con cielo despejado y una sensación térmica de 0°. La humedad es del 79% y el viento medio alcanza los 15 km/h, con ráfagas de 30 km/h.

Hay 0% de probabilidad de lluvia y 0% de nubosidad. La visibilidad es de 45 km, no se registra niebla y el punto de rocío se mantiene en 0°, un combo que deja la Ciudad completamente despejada.

La presión atmosférica es de 1032 hPa y la cota de nieve está en 700 metros. Con estas condiciones, el pronóstico del tiempo para este domingo arranca seco y frío desde la madrugada.