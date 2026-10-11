Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 11 de octubre

El clima en Capital Federal arranca la madrugada con nubes y claros y una temperatura de 10°. Según los datos oficiales registrados a las 03:00, la sensación térmica también es de 10 °C, por lo que el frío se siente parejo en la ciudad.

La humedad se mantiene alta, en 91%, con un punto de rocío de 9 °C. La probabilidad de lluvia es del 0% y el cielo presenta una nubosidad del 11%. La visibilidad alcanza los 30 km y no hay niebla.

En cuanto al viento, sopla a 8 km/h de velocidad media, con ráfagas de hasta 19 km/h. La presión atmosférica es de 1023 hPa y la cota de nieve se ubica en 2800 m.

El pronóstico del tiempo para lo que resta de la madrugada en Capital Federal mantiene como condición principal nubes y claros. Para más detalles del clima, seguí el liveblog con las próximas actualizaciones.