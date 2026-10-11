Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 11 de octubre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 10 minutos
Clima en Capital Federal: 10°, nubes y claros con humedad del 91%
El clima en Capital Federal arranca la madrugada con nubes y claros y una temperatura de 10°. Según los datos oficiales registrados a las 03:00, la sensación térmica también es de 10 °C, por lo que el frío se siente parejo en la ciudad.
La humedad se mantiene alta, en 91%, con un punto de rocío de 9 °C. La probabilidad de lluvia es del 0% y el cielo presenta una nubosidad del 11%. La visibilidad alcanza los 30 km y no hay niebla.
En cuanto al viento, sopla a 8 km/h de velocidad media, con ráfagas de hasta 19 km/h. La presión atmosférica es de 1023 hPa y la cota de nieve se ubica en 2800 m.
El pronóstico del tiempo para lo que resta de la madrugada en Capital Federal mantiene como condición principal nubes y claros. Para más detalles del clima, seguí el liveblog con las próximas actualizaciones.
Hace 25 minutos
Clima en Capital Federal: la madrugada arranca con 10°, nubes y claros
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura de 10°C. La sensación térmica también es de 10 °C, con una humedad alta del 91% y un punto de rocío de 9 °C.
La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad alcanza el 11%. La visibilidad es buena: 30 km, y no hay niebla en la ciudad. El viento medio sopla a 8 km/h, con ráfagas de hasta 19 km/h.
La presión atmosférica es de 1023 hPa y la cota de nieve se ubica en 2800 metros. Por ahora, el pronóstico del tiempo no indica lluvias en este bloque de la madrugada porteña.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 10 de octubre
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12:50 | 09/10/2026
Súper Niño 2026-27: qué se sabe y el pronóstico para la Argentina
El fenómeno de El Niño podría alcanzar una intensidad excepcional entre octubre y diciembre y extender sus efectos hasta febrero de 2027. Los pronósticos advierten sobre lluvias abundantes, tormentas severas y riesgo de inundaciones en distintas regiones de la Argentina.
Súper Niño.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 9 de octubre
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16:48 | 08/10/2026
Súpero Niño: anticipan que tendrá características únicas a contramano del resto del mundo
Según el nuevo pronóstico trimestral, la primavera será más húmeda y fría de lo habitual en gran parte del centro y este del país, donde los riesgos de lluvias intensas e inundaciones serán mayores. En cambio, el norte tendrá una mayor tendencia al calor.
16:18 | 08/10/2026
Impactante: cayó un rayo en plena plaza central e incendió la copa de un pino
El fenómeno meteorológico sorprendió a los vecinos de Villa Quilino e impactó en la plaza central del pueblo. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias y tormentas seguirán en la zona hasta el fin de semana.
11:54 | 08/10/2026
Alerta por temporal: las zonas más golpeadas y hasta cuándo sigue la lluvia en AMBA
Las lluvias se mantendrán en los próximos días de acuerdo al SMN. Aunque el alerta naranja por tormentas fuertes cesó, se esperan ráfagas de hasta 50 km/h.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 8 de octubre
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17:51 | 07/10/2026
Súper Niño 2026 en Argentina: cuáles son las provincias que pueden ser más afectadas
El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose y los pronósticos anticipan un período de lluvias superiores a lo normal en buena parte del país. Misiones, Corrientes, Mendoza, Neuquén y otras provincias aparecen entre las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones anómalas.
Súper Niño.
15:56 | 07/10/2026
El Servicio Meteorológico Nacional activó el alerta naranja en el AMBA
Este miércoles se presenta como la jornada más inestable de la semana, que arrancó con un cielo gris que se extenderá hacia el fin de semana. ¿Cuándo mejora el tiempo?
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 7 de octubre
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Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo de esta madrugada
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Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
17:10 | 04/10/2026
Alerta por el granizo que cayó en Santa Fe: detectaron microplásticos
Tres laboratorios independientes analizaron muestras obtenidas en la localidad santafesina de Funes. Los resultados preliminares aún no pueden determinar su origen.
15:38 | 04/10/2026
Cambió el pronóstico: qué de la semana vuelven las tormentas y el mal tiempo
Tras un fin de semana marcado por intensas lluvias y un tiempo agradable, la calma no se sostendrá por demasiado tiempo. El pronóstico del tiempo prevé nuevas jornadas inestables.