Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo

A las 03:00, el termómetro en Capital Federal marca 12° y la sensación térmica se ubica en 9°C, de acuerdo con los datos oficiales. El cielo despejado es el protagonista de la madrugada, con una nubosidad de apenas 1%.

La humedad llega al 82%, el punto de rocío se sitúa en 9°C y la probabilidad de lluvia es del 0%. El viento sopla a 13 km/h, con ráfagas de 25 km/h, mientras la presión atmosférica es de 1021 hPa y la visibilidad alcanza los 40 km.

No se registra niebla y la cota de nieve se mantiene en 3000 m. El pronóstico del tiempo en la ciudad se actualiza minuto a minuto para seguir la evolución de las condiciones.