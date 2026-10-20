Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 13 minutos
Capital Federal a las 03:00: cielo despejado, 12° y sensación térmica de 9°C
A las 03:00, el termómetro en Capital Federal marca 12° y la sensación térmica se ubica en 9°C, de acuerdo con los datos oficiales. El cielo despejado es el protagonista de la madrugada, con una nubosidad de apenas 1%.
La humedad llega al 82%, el punto de rocío se sitúa en 9°C y la probabilidad de lluvia es del 0%. El viento sopla a 13 km/h, con ráfagas de 25 km/h, mientras la presión atmosférica es de 1021 hPa y la visibilidad alcanza los 40 km.
No se registra niebla y la cota de nieve se mantiene en 3000 m. El pronóstico del tiempo en la ciudad se actualiza minuto a minuto para seguir la evolución de las condiciones.
Hace 28 minutos
Clima en Capital Federal: madrugada despejada, 12° y sensación de 9 °C
La actualización del clima en Capital Federal de las 03:00 muestra una madrugada con cielo despejado y una temperatura de 12°. La sensación térmica es de 9 °C, por lo que conviene salir abrigado si tenés que moverte temprano.
La humedad llega al 82% y la probabilidad de lluvia es del 0%. El viento medio sopla a 13 km/h, con ráfagas de hasta 25 km/h, mientras la presión atmosférica se ubica en 1021 hPa.
El cielo presenta solo 1% de nubosidad y la visibilidad alcanza los 40 km. No hay niebla y la cota de nieve está en 3000 m. Con un punto de rocío de 9 °C, la mañana sigue fresca pero estable en Capital Federal.
Hace 10 horas
Alerta en el NEA: vuelven las lluvias y preocupan las nuevas crecidas de los ríos
El centro y norte de la Argentina atravesará un periodo de estabilidad marcado por el ascenso de las temperaturas, pero las condiciones meteorológicas cambiarán para dar paso a las lluvias que preocupan por el aumento de caudal.
Hace 15 horas
Sigue el cielo gris en el AMBA: el pronóstico de la semana
La primavera todavía no se siente: el cielo se mantendrá cubierto durante toda la semana con temperaturas que oscilarán entre los 10℃ y los 21℃.
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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16:04 | 18/10/2026
Nieve, lluvias, tormentas y El Niño: el combo que afecta a estas provincias
Tras el frío atípico de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas para el oeste de la Argentina. El AMBA se prepara para un nuevo cambio del tiempo.
11:00 | 18/10/2026
Cuándo sale el sol: cómo estará el clima esta semana en el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana con temperaturas primaverales y mañanas más templadas en el AMBA. Con marcas que superarán los 20 grados, los próximos días ofrecerán un clima ideal para disfrutar al aire libre.
El SMN indicó cómo estará el clima esta semana en el AMBA.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 18 de octubre
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11:31 | 17/10/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 17 de octubre
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19:23 | 16/10/2026
Alerta por El Niño: crecidas en el río Paraná, ciudades inundadas y más de 200 evacuados
Misiones, Corrientes, Entre Ríos y regiones de Brasil y Paraguay se encuentran bajo alerta por la subida de los ríos. El Niño no da tregua y sostienen, no pasó lo peor.
11:10 | 16/10/2026
Súper Niño 2026-27: qué hacer si se inunda la calle
Ante el riesgo de lluvias intensas e inundaciones durante la temporada 2026-2027, el Gobierno nacional difundió una serie de recomendaciones para reducir los peligros. Qué hacer si el agua avanza sobre la calle, por qué no hay que cruzar zonas anegadas y cuáles son las medidas de prevención.
El Niño.
10:00 | 16/10/2026
Súper Niño 2026-27: qué hacer si se inunda mi patio
Ante la posibilidad de lluvias intensas durante el período 2026-2027, el Gobierno nacional difundió recomendaciones para actuar frente a las inundaciones. Cerrar los servicios si es seguro hacerlo, alejarse de las instalaciones eléctricas y seguir las indicaciones oficiales son algunas de las medidas clave.
El Niño.
09:58 | 16/10/2026
Súper Niño 2026-27: qué hacer en tu casa para evitar inundaciones
Ante la posibilidad de lluvias intensas durante la primavera y el verano, el Gobierno difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos asociados al fenómeno de El Niño. Limpiar canaletas, revisar techos y preparar un kit de emergencia son algunas de las medidas para proteger tu casa.
El Niño.
09:54 | 16/10/2026
El Niño en las Cataratas del Iguazú: qué circuitos están cerrados al público
La crecida del río Iguazú obligó a restringir el acceso a las pasarelas de los Circuitos Superior e Inferior del Parque Nacional Iguazú. En medio de las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, las autoridades mantienen el monitoreo del caudal y confirmaron que el precio de las entradas no tendrá modificaciones.
Cataratas del Iguazú.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 16 de octubre
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11:35 | 15/10/2026
Especialistas aseguran que lo peor del fenómeno El Niño todavía no pasó
Advirtieron que el fenómeno climático recién empieza y que podría sostener niveles de agua muy altos durante los próximos meses. La cuenca del Paraná ya registra una crecida importante, con localidades del Litoral en niveles de evacuación y rutas afectadas.